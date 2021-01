Carlos Sánchez y su posible llegada al Atlético Nacional: "Hubo comunicación, pero no sé qué pasó"

El ex-volante de la Selección Colombia dijo que tiene pendiente jugar en el fútbol colombiano y espera hacerlo pronto.

Si bien Atlético Nacional cerró su mercado de fichajes con las incorporaciones de Emanuel Olivera y Álex Castro, uno de los rumores más sonados durante noviembre y diciembre fue la posible llegada de Carlos Sánchez.

El mediocampista, de último paso por el West Ham de Inglaterra, fue vinculado como posible refuerzo del Verde antioqueño, algo que finalmente no se concretó, pero que el jugador reconoció en entrevista con la Revista Semana.

"Sí, se logró una comunicación con ellos, pero por cosas de los clubes tomaron otras decisiones", indicó 'La Roca' a Pilar Velásquez. "De igual forma hubo otro club importante en Colombia que me llamó, pero no sé qué pasó. No se dieron las cosas. Tenía posibilidades, finalmente no se concretó nada", agregó el chocoano de 34 años. Junior de Barranquilla fue otro de los clubes con los que Sánchez habría tenido acercamiento.

Respecto a sus opciones con Atlético Nacional, Goal en su momento conoció que los acercamientos fueron adelantados por Carolina Ardila Zurek a través de su empresa Élite Player y no directamente por la directiva del club paisa. De ahí que oficialmente ningún portavoz del club haya hecho referencia alguna al jugador en sus diferentes intervenciones ante los medios como un refuerzo posible.

En diciembre, al ser indagado por el jugador, el presidente Juan David Pérez respondió que 'La Roca' había sido ofrecido al club por intermedio de sus empresarios, al igual que otra gran cantidad de jugadores.

Respecto a su futuro, Sánchez reveló que aún no piensa en el retiro del fútbol y tiene pendiente poder jugar en la liga colombiana: "Espero que en algún momento se pueda dar la posibilidad, es una asignatura que tengo pendiente porque nunca jugué en Colombia y espero que en un futuro cercano se pueda dar".