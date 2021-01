Carlos Salcedo usa canción de barra de Chivas y se burla del Atlas

El defensor de Tigres se fue con todo contra el Atlas tras derrotarlos en el Jalisco.

Carlos Salcedo no olvida las raíces. Y es que luego de que Tigres derrotara 2-0 al Atlas, el Titán aprovechó un extracto de una canción de barras de para burlarse de los Rojinegros.

“Amargos, Amargos”, es parte de una canción donde la Irreverente festeja la larga sequía sin títulos de Liga del conjunto rojinegro, misma que suena constantemente en los Clásicos Tapatíos ante el Rebaño.

Dicha frase la aderezó con la Frase “Vamos la U”, además de recordar haberse llevado los tres puntos de la cancha del Estadio Jalisco, en la ruta para el que se jugará en .

“Sé que nunca vas a ser campeón, porque no tienen corazón, porque no tienen el aguante de esta gente. Nunca van al frente saben, cuando les robamos el telón, como tú fuiste de llorón, con periodismo, directiva y policías. Sólo no podías ser, Amargo. Amargo. Ven a buscarnos mar… no seas amargo”, es parte de la letra que canta la Barra del Club Deportivo Guadalajara.