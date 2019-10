Carlos Ruíz: "Me llamó la atención dirigir a Petapa"

El director técnico expresó sus sensaciones luego de su primer encuentro dirigiendo al club.

Carlos Ruiz, nuevo entrenador del Petapa, se dijo ilusionado por dirigir a la plantilla, más allá de la situación incómoda en que asumió el cargo de entrenador.

“Lamentablemente o no, a uno lo vienen a buscar cuando las cosas no están bien. Me interesó, estamos dándole. Es un plantel muy joven, muchos juveniles, vamos a sacar chicos de la Sub 17 para completar, vamos a valuar que hay, trabajar para salir de esta situación complicada”, mencionó.

Luego de derrotar a Comunicaciones B, sumando su primer triunfo con el club, explico que ya trabajan en los nombres que puedan redondear la plantilla.

“Estamos analizando que puedan sumar para el equipo, para el grupo, estamos viendo eso, evaluando. Jugadores que puedan venir a aportar, no tanto dentro, sino fuera de la cancha también”, dijo.