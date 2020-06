Carlos Restrepo reveló que estuvo cerca de dirigir a Saprissa

El entrenador de San Carlos contó que el club morado se comunicó con él para hacerse cargo del primer equipo hace algunos años.

El entrenador de San Carlos, Carlos Restrepo, reveló que hace algunos años estuvo cerca de dirigir a Saprissa. El colombiano contó que lo contactaron desde la dirigencia del club morado cuando era técnico de Olimpia de Honduras.

"Tuve algunos contactos con clubes nacionales pero era imposible tomar la decisión de venir... Tuve algún contacto con la Liga, con Herediano y Saprissa. El más directo fue Saprissa. Me reuní con dirigentes pero no podía venir. No avanzamos más con ese ofrecimiento", declaró Restrepo en diálogo con Al Pie del Deporte.

Además, el DT habló de la actualidad de San Carlos, que se quedó afuera de la pelea por el título del Torneo Clausura. "Con San Carlos tengo contrato hasta diciembre. Actualmente estamos haciendo un análisis profundo del equipo. Están pensando en renovar un poco y no perder la parte competitiva", comentó.

Por último, opinó sobre la actualidad del fútbol costarricense. "Veo un torneo en un nivel normal, con la ausencia de figuras que de pronto le darían más realce. A nivel de selección, será algo de más trabajo fuerte para . Se tiene que seguir mejorando el tema de formación, se debe pagar bien a nuestros formadores y hacer jugadores más integrales para la élite del fútbol", cerró.