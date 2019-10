Carlos Queiroz habló con James Rodríguez para no convocarlo según Ramón Jesurún

El presidente de la Federación aseguró que el técnico habló con el jugador para acordar que lo mejor era que se quedara en el Real Madrid.

Ramón Jesurún habló este viernes en Planeta Fútbol de Antena 2 y sus declaraciones, respecto a la ausencia de James Rodríguez con la Selección , fueron en vía contraria a lo manifestado en su momento por el técnico de la Tricolor.

De acuerdo al dirigente de la FCF, Queiroz y James "Antes de la convocatoria tuvieron una reunión de tres a cuatro horas y acordaron que era importante que él tuviera un trabajo mancomunado en el ".

Agregó que la decisión fue tomada porque era algo "conveniente para el jugador" y que el diálogo del entrenador con el jugador es permanente. Aclaró también que la relación entre las partes "es excepcional" y que no hay "problema de nada".

"James va a estar en la Selección, en cualquier momento va a regresar, no nos preocupemos por eso", apuntó.

En su momento, Queiroz declaró sobre la ausencia del '10': "Hay que ser independiente de lo que se dice en , cosas que no tienen fundamento. Las decisiones las tomo pensando en lo mejor para el equipo. No hay acuerdos, compromisos. Nunca me canso de hablar con el cuerpo técnico ni lo jugadores".

"James nunca pidió no venir. Eso nunca me ha pasado en mi vida profesional. Es una decisión madurada con el tiempo y las observaciones del cuerpo técnico", aseguró el portugués el pasado 8 de octubre en conferencia de prensa.

Por su parte, Rodríguez se mostró en buen momento de forma durante los entrenamientos que adelantó con los merengues y, por la racha de lesiones que afecta al plantel, podría ser titular ante .