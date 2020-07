Carlos Pineda: "Me incomodaba que me digan que era el Iniesta de Honduras"

El volante del Olimpia hizo referencia a la curiosa comparación con el jugador español y al rumor que lo vinculaba con el Atlético Madrid.

El jugador hondureño de tán sólo 22 años nunca dejó de tener los pies en la tierra, contó lo que sentía cuando lo asemejaban al ex jugador del y campeón del mundo con su selección en 2010, hizo referencia al segundo equipo de la capital española y dijo que en podría estar el destino donde continúe su carrera deportiva.

En entrevista para Fútbol para Todos manifestó: "Es raro, a uno le gusta que lo halaguen y le digan cosas bonitas, pero mi papá siempre decía que si me la creía, nunca iba a llegar a ningún lado. Me sentía incómodo que me comparen con Iniesta. Sé que la diferencia entre él y yo es enorme, hoy hasta me da pena esa comparación".

"Si hubiese sido cierto lo del Atlético Madrid, ya estaría allí, sería imposible decirle que no, es la elite mundial. Sí un equipo así se fija en un hondureño es porque le ve potencial, porque sabe lo que dar y agregarle a su juego. Siento que es posible, obviamente es un proceso. Uno debe hacer su parte para que las cosas sucedan", manifestó sobre el equipo que dirige el argentino Simeone.

Por último, declaró sobre el lugar donde podría continuar su carrera una vez que se permita el transito aéreo de pasajeros: "Es factible que me vaya a México, pero ahora sin vuelos es muy complicado a la hora de viajar. Espero que en enero todo haya vuelto a la normalidad y se pueda dar".