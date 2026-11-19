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Carlos Forbs, extremo del Club Brujas, se ha convertido en objetivo de Aston Villa, Newcastle United, Brighton, Everton y Brentford para el mercado de enero. El jugador de 22 años impresionó a los ojeadores de la Premier League el martes por la noche al marcar su primer gol con la selección absoluta de Portugal mientras lucía el emblemático dorsal 7.

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Los clubes ingleses siguen a un jugador destacado en Bélgica

Según TEAMtalk, el regreso de Forbs a Inglaterra en el mercado de invierno es una posibilidad cada vez mayor, mientras varios clubes de la máxima categoría valoran presentar ofertas formales. El Aston Villa figura entre los grandes admiradores del atacante portugués, mientras que Newcastle, Brighton, Everton y Brentford siguen de cerca su evolución. Al parecer, representantes de varios equipos de la Premier League acudieron el martes por la noche a verle jugar.

Un gol decisivo con un dorsal histórico

Forbs protagonizó un regreso memorable a suelo británico en aquel partido internacional entre semana al marcar el gol de la victoria de Portugal ante Gales. Fue su primer tanto con la selección absoluta y tuvo un significado añadido, ya que se convirtió en el primer jugador en heredar el célebre dorsal 7 de Portugal tras la retirada de Cristiano Ronaldo de la selección .

Su llamativa actuación con la selección dio continuidad a la brillante temporada que está firmando con su club en Bélgica. En sus primeros 10 partidos de la Jupiler Pro League en 2026-27, el extremo ha sumado tres goles y cinco asistencias. También ha registrado dos goles y tres asistencias en cuatro encuentros de la Champions League con el Brujas.

Su llegada a Bélgica relanza una carrera prometedora

Formado en la prestigiosa cantera del Ajax, Forbs ya conoce el fútbol inglés tras pasar la temporada 2024 cedido en el Wolves. Sin embargo, el informe señala que su breve etapa en Molineux no se considera un reflejo justo de su verdadera capacidad ni de su potencial a largo plazo.

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Su traspaso definitivo al Brujas en el verano de 2025 le ha brindado la plataforma ideal para recuperar su reputación y elevar su rendimiento a otro nivel. Ahora aporta goles y asistencias con regularidad. Su velocidad, sus conducciones verticales y su capacidad para generar ocasiones en el último tercio han convencido a los responsables de fichajes ingleses de que posee las cualidades necesarias para triunfar en la Premier League.

El mercado de invierno pondrá a prueba al Brujas

El medio confirma que el interés de la Premier League es real, mientras los clubes evalúan sus opciones de ataque antes de la reapertura del mercado de enero. Como Forbs tiene contrato con el Brujas hasta junio de 2029, el club belga afrontará el nuevo año en una sólida posición negociadora. Aun así, su rápido ascenso en las competiciones nacionales y europeas garantiza que su nombre seguirá muy presente durante todo el mercado de invierno.