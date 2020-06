Carlos Discua confirmó que no seguirá en Marathón

El club verdolaga se comunicó con el Chino para anunciarle que su contrato no será renovado.

Carlos Discua confirmó que Marathón se comunicó con él para informarle que no renovarán su contrato por razones económicas. El volante de 35 años busca un nuevo destino y manifestó su deseo de regresar a Motagua.

"Terminamos el convenio con Marathón, no se va a renovar por el tema económico que ellos me manifestaron y estamos confiando en Dios que se venga cosas mejores", declaró el Chino en diálogo con Diez, y garegó: "No hubo una negociación, me lo hicieron saber, estoy tranquilo, es parte del fútbol y solo queda seguir adelante".

Sobre la posibilidad de regresar a Motagua, expresó: "Es el equipo en el que crecí, el que siempre fui y di todo. Si se llega a dar la oportunidad a quién no le va a gustar. A mí me encantaría pero ya no depende de mí, espero que salga la opción y confío en Dios así sea".

Por último, Discua aseguró que todavía no piensa en el retiro. "Yo quiero seguir jugando al fútbol, me siento todavía en condiciones. Si bien es cierto tengo 35 años, trato de cuidarme y andar en el campo de la mejor manera, tengo muchos años para seguir aportando al fútbol".