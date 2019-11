Carlos De los Cobos: “Lo de Denis es básicamente porque no tiene actividad”

El técnico de la Selecta explicó la razón por la cual no convoca al del Santa Clara de Portugal.

Denis Pineda tiene un mes de no ser convocado por el Santa Clara de la Primera División de a un partido oficial, y esa falta de juego ha sido la razón por la cual el técnico Carlos De los Cobos no lo tomó en cuenta para estos partidos ante Montserrat y República Dominicana.

“Lo de Denis es básicamente porque no tiene actividad”, dijo el entrenador mexicano en el programa “Los Provocadores”, donde fue abordado sobre esta ausencia que no ha caído en gracia en la mayoría de aficionados y cierto sector de la prensa salvadoreña, ya que consideran que Pineda no debería faltar en la Selecta.

Así mismo, De los Cobos también habló del estatus de Gerson Mayén: “no ha sido convocado por su bajo rendimiento”. Además, manifestó que Rodolfo Zelaya, a pesar de que ha jugado poco este año, ha sido importante por su experiencia y porque en los partidos del mes pasado anotó en Montserrat y Santa Lucía.