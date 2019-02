Carlos De los Cobos, le cierra las puertas de la Selección de El Salvador a jugadores activos quienes participaron en amaños de partidos

El técnico fue contundente al dar esta declaración al periódico El Diario de Hoy.

Carlos De los Cobos, no se anduvo con rodeos, fue claro y directo al decir que ningún jugador involucrado en arreglos de partidos con la Selección de El Salvador será tomado en cuenta, mientras él sea el técnico del equipo mayor.

“Es importante definir una situación. Cualquier jugador que haya sido, que haya estado implicado, vinculado al tema de amaños, no podrá estar dentro de la Selección, no será convocado. Haya sido suspendido el tiempo que haya sido. Es decir, si fue un mes, seis meses, un año, lo que sea, no va a estar conmigo mientras dirija yo la Selección. Es una situación obvia, al buen entendedor, pocas palabras”.