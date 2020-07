Carlos Cavagnaro y su etapa en la Selección de El Salvador: “No tuve esa cuota de suerte que sí nos sonrió en otras partes”

El técnico argentino tuvo una corta etapa en el combinado nacional.

Carlos Cavagnaro dirigió seis meses a la Selección mayor de El Salvador, etapa que solo que le alcanzó para disputar una Copa UNCAF (Copa CEntroamericana), torneo en el cual se buscaba un boleto a , pero no clasificó.

“Nos faltó que esas pelotas que se fueron a los postes ante Panamá y entraran. No tuve esa cuota de suerte que sí nos sonrió en otras partes. También nos faltó tiempo. Me faltó la voluntad para pelear por quedarme en la plaza. Quizá si yo hubiera insistido un poco más, hubiera hecho la lucha. Pero son etapas de la vida”; dijo el técnico argentino al periodico “El Gráfico”.

“Yo tomé a la selección en 2005, porque creía que los podía clasificar. Ya he hecho muchos milagros así anteriormente. Pero no se dio en Guatemala, en Copa UNCAF. No tuvimos la cuota de suerte que es necesaria en cualquier actividad. Pero el recuerdo siempre es el mejor. El Salvador es un país lindo para vivir, la gente es cariñosa”, agregó Cavagnaro.