Carlos Carrillo: “En nuestro fútbol puede pasar cualquier cosa”

El jugador espera que Independiente le cancele la deuda por haberlo despedido sin indemnizacion.

El defensa Carlos Carrillo demandó al Independiente, equipo que cedió su categoría a Luis Ángel Firpo. Los fantasmas le adeudan más de cinco mil dólares al jugador, que lo demandó ante la Fesfut. El plazo para pagarle se venció esta semana.



“En nuestro fútbol puede pasar cualquier cosa... Aquí es donde queda demostrado de que no me han ayudado en nada y que habían querido quedar bien conmigo. Tengo más de seis meses esperando que me paguen”, dijo Carrillo en conversación con el Güiri Güiri.



Y agregó: “Nos hemos visto sorprendidos que el día martes finalizaron los 10 días que tenían para pagar y yo no quiero hacer más problemas de esto, yo lo que quiero es que me paguen. Considero que vienen actuando de muy mala fe y lo vienen haciendo desde hace seis meses”.