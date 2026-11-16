Carlo Ancelotti revela por qué Raphinha RECHAZÓ regresar antes al Barcelona pese a su sanción con Brasil tras la polémica expulsión

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Raphinha, jugador del Barcelona, ha sorprendido al decidir quedarse con la selección brasileña pese a una sanción que le impide disputar su próximo partido. Aunque muchos esperaban que el delantero regresara antes a Cataluña, Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, ha aclarado la situación.

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La polémica expulsión deja a Raphinha sin jugar en Singapur

El delantero del Barcelona fue sancionado tras recibir una insólita tarjeta roja durante la reciente derrota de Brasil por 3-2 ante Japón en un amistoso . Raphinha, que ya había sido sustituido, fue expulsado desde el banquillo en los últimos instantes por protestar airadamente las decisiones arbitrales tras el gol de la victoria de Tatsuhiro Sakamoto en el minuto 91.

Aunque el exextremo del Leeds se disculpó después por su arrebato, sostuvo que el arbitraje no había estado a la altura. La sanción le impide disputar el último amistoso de noviembre, el martes contra Singapur, pero decidió no volver antes para incorporarse a la plantilla de Hansi Flick en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Ancelotti elogia el compromiso del capitán con el grupo

En la rueda de prensa previa al partido contra Singapur, Ancelotti desmintió los rumores sobre la situación de Raphinha en la concentración. El técnico italiano recalcó que quedarse con el grupo fue una decisión exclusivamente del jugador.

«Raphinha demostró mucho cariño por la selección», dijo Ancelotti a los periodistas, según recoge SPORT. «Fue expulsado, pero quería estar con el equipo. Es una señal muy importante de que el grupo, especialmente sus líderes, como él, es un grupo muy sano».

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Ancelotti responde a Romario

La derrota ante Japón ha desatado un intenso escrutinio en Brasil. Romario, campeón del mundo en 1994, pidió públicamente el despido de Ancelotti . El exdelantero cuestionó la capacidad del italiano para dirigir a Brasil e instó al presidente de la CBF a actuar. En las redes sociales escribió: «¡Ancelotti, ya basta! ¡Haz las maletas y vete!».

Ancelotti no esquivó las críticas durante su rueda de prensa y respondió con ironía al legendario delantero. Dijo: «Todo el mundo tiene libertad de expresión. En un país democrático, todos pueden tener su opinión. Romario tiene la suya, como todo el mundo. Tiene derecho a opinar y también, en mi opinión, a decir mentiras, verdades o tonterías. La verdad es que Romario habla mucho, y está en su derecho».

Regreso inmediato a Cataluña antes del duelo contra el Villarreal

Raphinha tomará un vuelo de regreso a España inmediatamente después del amistoso del martes contra Singapur. Así, el extremo tendrá unos días para recuperarse del viaje de larga distancia antes de que el Barcelona retome la competición nacional el domingo ante el Villarreal en el Camp Nou, una oportunidad inmediata para dejar atrás sus frustraciones con la selección.