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El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, ha elegido al delantero del Barcelona Raphinha para llevar el brazalete de capitán en el amistoso internacional del sábado contra Japón en Singapur. El jugador de 29 años ha sido elegido por delante de Vinicius Jr y Bruno Guimaraes después de que el capitán habitual, Marquinhos, causara baja por lesión.

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La estrella del Barcelona asume el liderazgo

Según MARCA, Ancelotti ha confiado a Raphinha la capitanía de Brasil en el Estadio Nacional de Singapur después de que el defensa del Paris Saint-Germain Marquinhos sufriera una lesión muscular ante el conjunto catalán en la Champions League. Aunque no será la primera vez que ejerza de capitán, la convocatoria recompensa la creciente influencia del atacante tanto en su club como en la selección. Los últimos entrenamientos apuntan a que será titular en el partido del sábado 14 de noviembre.

La jerarquía establecida decide la capitanía

Con su principal líder de baja, el exentrenador del Real Madrid y su cuerpo técnico valoraron varias alternativas, entre ellas Gabriel Magalhaes, Guimaraes y Vinicius. También se plantearon repartir el brazalete entre varios jugadores, pero el técnico italiano optó finalmente por mantener la jerarquía establecida durante el anterior parón de selecciones.

El medio español señala que el centrocampista del Newcastle United Guimaraes es el siguiente en esa jerarquía y asumirá las funciones de capitán cuando el extremo azulgrana no esté sobre el terreno de juego. La elección del delantero refleja su condición de figura veterana en el vestuario a las órdenes de Hansi Flick en España, donde ya ha marcado 19 goles en todas las competiciones esta temporada pese a sus problemas físicos.

El club vigila su carga de trabajo con la selección

Como el extremo sufrió un golpe durante el último parón de selecciones, los responsables del club catalán vigilarán de cerca sus minutos en los próximos días. Los planes iniciales apuntan a que, aunque el nuevo capitán será titular, es poco probable que dispute los 90 minutos completos en cualquiera de los dos partidos para gestionar su carga de trabajo.

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Este viaje de noviembre supone la tercera visita de Brasil al país asiático, tras las de 2014 y 2019 al estadio con capacidad para 55.000 espectadores, inaugurado el 30 de junio de 2014. En su primera visita, con Dunga al mando, el 14 de octubre de 2014 y poco después de vencer por 2-1 a Argentina en Pekín, Neymar marcó los cuatro goles del triunfo por 4-0 ante Japón. Cinco años después, Roberto Firmino y Casemiro marcaron en sendos empates 1-1 frente a Senegal y Nigeria.

La gira asiática cierra el año

Tras el encuentro del sábado contra Japón, Brasil cerrará su calendario de 2026 en el mismo estadio frente a la anfitriona Singapur el martes 17 de noviembre. Paraguay también participa en esta serie de cuatro selecciones: se enfrentará al país anfitrión el viernes antes de medirse a Japón el martes siguiente. Regresar a España sin lesiones será vital para Raphinha, ya que el equipo de Flick retomará sus compromisos nacionales y europeos a finales de mes.