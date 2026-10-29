Carlo Ancelotti defiende la convocatoria de Estevao pese a sus pocos minutos en el Chelsea

Compartir Sigue a GOAL en Google

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, respaldó al joven jugador del Chelsea Estevao tras convocarlo con la selección absoluta pese a no jugar con regularidad en Inglaterra. Ancelotti insistió en que la selección tiene objetivos diferentes a los de los clubes europeos.

Anuncios

Ancelotti incluye a la joven promesa del Chelsea Estevao

El extremo del Chelsea Estevao ha sido incluido en la convocatoria de 26 jugadores de Carlo Ancelotti para los amistosos que Brasil disputará en noviembre en Singapur contra Japón y el país anfitrión. El delantero de 19 años apenas ha tenido minutos con el primer equipo desde su llegada a Stamford Bridge.

Pese a su escasa participación en el Chelsea, Ancelotti está decidido a dar a Estevao oportunidades con la selección.

El técnico italiano destacó el enorme potencial del jugador a largo plazo para la selección.

El seleccionador promete seguir apoyando a la joven promesa

Ancelotti dejó claro que la situación de Estevao en su club no impedirá que el cuerpo técnico impulse su desarrollo. «Esperamos que pueda mostrar toda la calidad que tiene. Estaremos pendientes de él», afirmó Ancelotti.

Anuncios Anuncios

«Si no juega ni un solo minuto en el Chelsea, estaremos pendientes de él hasta el día en que pensemos que ya no es útil para la selección».

Related Topics

«Hasta el día en que pensemos que es útil... estaremos pendientes de él y le daremos la oportunidad de progresar con normalidad, como necesita un joven de 19 años. Son objetivos distintos a los del Chelsea», aseguró.

Ancelotti destaca el lado positivo de la falta de minutos en sus clubes

Al hablar tanto de Estevao como de Endrick, del Real Madrid, Ancelotti sostuvo que la falta de minutos en sus clubes también tiene un lado positivo cuando acuden a la selección. «Siempre creo que con un ojo hay que mirar atrás y con el otro, hacia delante», explicó Ancelotti.

Anuncios

«Mirar atrás significa que, evidentemente, a Estevao o a Endrick les vendría mejor tener minutos para desarrollarse».

«Pero también podemos decir, desde un punto de vista positivo, que llegan frescos, que no están cansados. Pueden rendir bien con la selección», señaló el técnico.

Anuncios

Estevao se prepara para aprovechar los amistosos en Singapur

Estevao intentará aprovechar los partidos de noviembre contra Japón y Singapur para mostrar sus incisivas cualidades ofensivas.

Ancelotti planea dar muchos minutos a sus jóvenes delanteros en ambos encuentros.

Anuncios

El joven se incorporará a la concentración de la selección en el sudeste asiático la próxima semana.