Carlo Ancelotti ha renovado como seleccionador de Brasil hasta 2030, anunció este jueves la Federación Brasileña de Fútbol.

«Llevo un año en Brasil y desde el primer momento entendí lo que significa el fútbol aquí. Hemos trabajado para devolver a la selección a la élite, y queremos más», afirmó.

“Queremos más triunfos, más tiempo y más trabajo. Estamos felices de anunciar que seguiremos juntos cuatro años más, hasta el Mundial de 2030. Gracias a la CBF por su confianza y a Brasil por su cariño”.

La renovación no sorprende: ya en febrero The Athletic anticipó que el técnico italiano, de 66 años, estaba cerca de ampliar su vínculo, que vencía tras el próximo Mundial.

Ancelotti llegó en mayo de 2025 tras el cese de Dorival Júnior por malos resultados. Entonces la selección era cuarta en la eliminatoria, detrás de Uruguay, Ecuador y Argentina.

Aun así, Brasil terminó quinto, su peor resultado en esta fase. En diez partidos al frente sumó cinco victorias, dos empates y tres derrotas.

En el Mundial, Brasil comparte grupo con Escocia, Haití y Marruecos, subcampeón de África. El destino de este grupo está ligado al de Holanda (grupo F): si Holanda gana su zona, enfrentará al segundo de Brasil; si queda segunda, jugará contra el primero.