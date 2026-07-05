Carlo Ancelotti anuncia una gran sorpresa en la selección de Brasil de cara al partido del Mundial contra Noruega

Raphinha podría volver este domingo a la convocatoria de Brasil para los octavos de final del Mundial contra Noruega, según anunció el seleccionador, Carlo Ancelotti, en la rueda de prensa.

El delantero se lesionó el isquiotibial en el segundo partido de grupo ante Haití (3-0), y su regreso parecía improbable, aunque ahora es factible.

«Se está recuperando muy rápido, y eso nos alegra mucho», ha declarado Ancelotti ante la prensa. «Porque es un jugador muy importante para nuestro equipo».

«Podría estar en el banquillo para jugar unos minutos, de modo que podamos alinearlo si fuera necesario», afirma Ancelotti.

Quien se perderá el partido es Lucas Paquetá: el centrocampista ofensivo se lesionó el muslo en el descanso ante Japón (2-1) y no estará disponible. Ancelotti aún no revela su reemplazo.

«Tenemos jugadores en la convocatoria al nivel de Paquetá, pero cada uno aporta cualidades diferentes, como Danilo, distinto de Martinelli, Cunha y Ederson», explica el técnico de 67 años.

«La decisión dependerá de cómo juguemos y de la fuerza del rival. En defensa necesitamos a alguien como Paquetá en el lateral izquierdo, y tanto Martinelli como Danilo pueden hacerlo. Pero también, con el balón, deben ocupar bien la posición de centrocampista izquierdo».