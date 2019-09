Carevic: "No me gusta que el equipo se relaje"

Primera División de Costa Rica: El entrenador de Alajuelense, líder del Apertura, se mostró perfeccionista a pesar del triunfo 4-0 sobre Cartaginés.

Andrés Carevic es inconformista. A pesar de que su equipo validó su liderazgo en el Apertura 2019, con su goleada 4-0 en casa de Cartaginés, el técnico de Alajuelense se hizo un lugar para cuestionar los aspectos que no le convencieron durante el juego de este domingo.

"No me gusta que el equipo se relaje, no está todo bien. Hicimos un gran porcentaje de cosas buenas, por eso el resultado, seguimos enfocados en el día a día del trabajo", analizó el entrenador argentino.

En la misma línea, el técnico del líder del Apertura 2019 en comentó: "Tuvimos una buena pretemporada para preparar el equipo. la disposición que tuvieron los jugadores fue fundamental. El equipo fue de menos a más, tuvimos equilibrio pese a las irregularidades".