Carevic explicó las razones del gran momento de Alajuelense

El entrenador señaló a la disposición y la técnica de los jugadores como los factores principales que justfican la brillante actualidad del equipo.

Liga Deportiva Alajuelense es líder del Torneo Apertura con 49 puntos, 13 más que Saprissa, y su entrenador Andrés Carevic explicó en conferencia de prensa las razones del rendimiento superlativo del equipo.

"La disposición de los jugadores fue muy buena y eso hace que todo se facilite. Encontramos también que el jugador es técnico, similar al mejicano. Son dos factores importantes", declaró el técnico argentino.

Además, dijo que es complicado que a esta altura del certamen algún equipo pueda sorprender: "Creo que realmente ya está muy avanzado el torneo. Hacer alguna sorpresa sería muy difícil. Puede haber algún detalle pero no algo muy cambiante porque todo el mundo trabaja en una esencia y es difícil cambiarla si se ha trabajado en ella".

Por último, Carevic habló del malestar de algunos equipos por el calendario apretado. "Al final de cuentas son dos torneos que se tienen que jugar y como en toda parte del mundo, te toca jugar domingo-miércoles-domingo. Pero hay que ver la planificación de cada club y cómo armaron su plantel y la logística para los viajes. A mí no me corresponde hablar de eso porque no me ha tocado planificar algo así. Es lógico que es desgastante si no tienes un plantel amplio", cerró.