Cardoner: "No hemos fichado a nadie, pero no me sorprende que Neymar quiera volver"

Sorprendente declaración del vicepresidente del Barcelona, que también entiende que Griezmann se haya arrepentido de su decisión

Sorprendentes palabras del vicepresidente del FC , Jordi Cardoner , en plena vorágine del mercado futbolístico. El ejecutivo culé negó que el Barcelona esté trabajando en el fichaje de Neymar Júnior y rechazó que haya contactos avanzados para realizar su fichaje, pero no reconoció, públicamente, que es el brasileño el que insiste en regresar al Camp Nou. Cardoner comentó: " No es el momento de hablar de llegadas. Estamos en un proceso de salidas", para después explicar que "lo correcto es decir que Neymar quiere volver al Barcelona, pero no estoy de acuerdo en que el Barcelona se preocupe por fichar a Neymar. Este tema no está encima de la mesa" , comentó.

Después, Cardoner insistió en su explicación: "Hay muchas cosas de su salida que no me gustaron, muchas cosas por solventar. Hay que cambiar los escenarios. Hay comentarios inciertos de que hemos fichado a Neymar, no hemos fichado a nadie. No hemos mantenido contacto con él. Él y muchos quieren jugar en el Barcelona". Después añadió de nuevo "no me sorprende que Neymar quiera volver. Como aquí se está en pocos sitios. Ya ha pasado otras veces. A veces se han ido y han vuelto, Cesc, Piqué... Neymar es un gran jugador, pero lo que envuelve las circunstancias de cómo se fue también se tienen que valorar si es que algún dia estas hipótesis son realidad"

Acerca del intercambio en la portería entre Neto y Cillessen, Cardoner comentó: "No quiero entrar en temática deportiva. Cillessen es un excelente portero, nos ha sorprendido a todos. La salida de Valdés era una reto y se ha solventado con grandes porteros. Él manifestó su deseo de salir para jugar más partidos. Los futbolistas quieren participar y se le ha encontrado un puesto en el ", dijo.

Sobre De Ligt, comentó: " No nos podemos decepcionar de temáticas que no hemos abordado ni trabajado. No vamos a hablar de las particularidades". Y por último, preguntado también sobre el futuro de Antoine Griezmann, el vicepresidente azulgrana explicó: "Entiendo que cualquier jugador tenga el objetivo de venir al Barcelona, donde está el mejor jugador de la historia... Todos los jugadores pueden tener la voluntad de venir a jugar. Pero hemos de tener un equilibrio presupuestario. Entiendo que muchos futbolistas tengan ganas de jugar en el Barcelona" , sentenció.