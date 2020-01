Cardona rescinde con Monterrey y vuelve a Boca

El enganche colombiano acordó su salida de Rayados, para retornar al Xeneize en condición de libre.

El mismo día en el que Boca anunció la llegada de Pol Fernández, el primer refuerzo de la era Riquelme, empezó a encaminarse del todo el regreso de otro viejo conocido de la casa: Edwin Cardona.

Al mediocampista de 27 años se le terminó el préstamo en y debía volver a . Sin embargo, en Rayados el Turco Mohamed no lo iba a tener en cuenta, por lo que el colombiano rescindirá su contrato (le quedaba un año más) y se quedará con el pase en su poder para poder negociar sin problemas su vuelta al Xeneize.

Según pudo saber Goal, las conversaciones con Boca van por muy buen camino y la próxima semana, antes de la reanudación oficial de la Superliga, podría haber novedades al respecto.

"Siempre digo que los jugadores que ya estuvieron acá nos dan un plus. No descarto a Cardona porque sabe lo que es Boca”, señaló días atrás Miguel Ángel Russo en conferencia de prensa. Y el técnico xeneize no se equivoca: antes de este último año en el fútbol mexicano, Edwin vistió durante una temporada y media la camiseta azul y oro, con un total de 47 partidos disputados, 11 goles gritados y un título local (la Superliga 17/18).