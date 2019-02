Cardona: "Cuando hable con Pékerman le preguntaré por qué no me llevó al Mundial"

El volante colombiano sueña con volver a la selección y se prepara para poder estar en la Copa América de Brasil 2019.

Edwin Cardon a dejó en enero Boca para sumarse a Pachuca de México. En el balombié manito ha recuperado el protagonismo y está siendo titular indiscutido en este club. El volante colombiano habló este miércoles con Caracol Radio de su país y analizó los últimos acontecimientos de su carrera, sobretodo el de perderse el Mundial de Rusia 2018 , por decisión técnica.

“Me veo en la Copa América y para eso estoy trabajando en mi club, volver a jugar y poder demostrar quién es Edwin Cardona, en Boca no terminé jugando por decisiones técnicas, yo me veo en la convocatoria en marzo , quiero estar representando a mi país, eso es lo máximo y quiero estar otra vez con mis compañeros, es un privilegio”, comentó.

El exjugador de Boca se refirió a José Néstor Pékerman , con quien afirmó que su relación siempre fue buena y que está agradecido con el argentino. “Con él tengo agradecimiento, me dio la oportunidad de estar en la Selección de Colombia, crecí muchísimo con él. El día que lo vea le preguntaré por qué no fui al Mundial, no he tenido la oportunidad de hablar con él, le agradeceré siempre” , finalizó.