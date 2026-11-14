Cardinale: «Nunca venderé el Milan, quiero hacer lo mismo que Berlusconi. Nadie podrá decirme que no puedo permitirme un futbolista»

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Gerry Cardinale concedió una larga entrevista a La Gazzetta dello Sport. El propietario del AC Milan y máximo responsable de RedBird anunció grandes novedades para el club. Estas fueron sus palabras.

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«Hemos puesto en marcha la nueva holding, Milan Sports & Entertainment. El motor de operaciones como esta es proporcionar al Milan el poderío financiero necesario para competir en el mercado de fichajes por los mejores jugadores del mundo. Transformaré la situación financiera del club con los recursos que llegarán del estadio, de la arena en San Donato y de las otras actividades en las que estamos trabajando, como NBA Europa».

«Estoy haciendo todo lo posible para asegurarme de que, cuando queramos a un futbolista, nadie pueda decirme: “No puedes ficharlo porque no podéis permitíroslo”. Ahora solo los clubes de la Premier League pueden invertir ciertas sumas y hacerse con los mejores jugadores. Si quiero devolver al Milan a los puestos más altos en las competiciones europeas, y no solo en Italia, debemos entender cómo podemos competir con los clubes más importantes del mundo».

«Mi compromiso con el Milan es a largo plazo. Nunca venderé el Milan. Nunca. Y este es un proyecto para que vuelva a ganar. No estoy dispuesto a aceptar que tardemos mucho tiempo en conseguirlo. Quiero hacerlo lo antes posible. Veremos con qué rapidez... Mi objetivo es ganar títulos de la Serie A con regularidad y, por supuesto, volver a la Champions. Milan Sports & Entertainment sienta las bases para hacer posible todo esto».

«Este es el legado que dejaremos en Milán. El estadio, por supuesto, representa un legado enorme que transformará nuestra situación financiera, pero también están el proyecto de la zona de San Donato y todo lo demás. Si queremos que el Milan vuelva a ser grande, hay que cerrar la brecha de ingresos con los clubes de la Premier. Cuando compré el club, hace cuatro años, utilicé la expresión “Berlusconi 2.0” y nadie entendió lo que quería decir. Ahora quizá se empieza a ver».

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«Todos pensaban que estaba haciendo una comparación arrogante y egocéntrica entre Berlusconi y yo, pero ese era mi objetivo. Lo que intentaba explicar era que, al igual que Berlusconi transformó el Milan y, con él, la Serie A, nosotros queremos ser capaces, a través de nuestra propiedad, de llevar al club a la nueva era en la que vivimos. Y hay que hacerlo del mismo modo en que lo hizo Berlusconi, es decir, de una manera nueva. Estoy acostumbrado a trabajar de una determinada manera porque así actúo, al más alto nivel mundial y en Estados Unidos».

«Mi ambición es medirme con los mejores clubes del mundo. Quiero hacerlo gracias a mi visión global del mundo del deporte y el entretenimiento. No hay muchos grupos de propiedad multideportiva en el mundo que también sean dueños de algunas de sus instalaciones, y queremos añadir al Milan a esa lista. Para competir con ellos y después ser mejores».

«¿Gira de verano por Australia o Estados Unidos? Con Amorim ya hemos hablado de ello y solo os digo que, si jugamos amistosos en el extranjero, el próximo verano serán en Estados Unidos. Si los jugamos... Aún no lo hemos decidido y la decisión será de Ruben. Dependerá de lo que sea mejor para el equipo: jugar amistosos en el extranjero debe aportar valor al grupo, no hacer que el club gane un par de millones. Esos dos millones ya no serán nuestro objetivo, como ocurría con la anterior gestión. Con esta propiedad no volverá a suceder. Todo lo que organicemos en cuanto a amistosos se estudiará junto con nuestro entrenador. Cada desplazamiento. Y no participaremos en giras organizadas por otros. Ponemos a nuestros jugadores en primer lugar. Queremos ayudarlos a prepararse bien para ganar. Ese es nuestro objetivo y aspiramos a alcanzarlo lo antes posible».