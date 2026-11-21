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El Barcelona se entrenó este sábado para preparar el partido de mañana domingo ante el Villarreal, correspondiente a la 13.ª jornada de LaLiga.

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Según informó el diario Mundo Deportivo, la sesión, dirigida por el técnico Hans Flick, contó con la presencia de dos caras nuevas que, por su corta edad, no habían participado hasta ahora en los entrenamientos y que acapararon las miradas durante la práctica.

Se trata del central Mika Baza y del extremo Noah García, ambos de 16 años, que juegan en el Juvenil B.

La presencia de Mika Baza y Noah García se debió a que no se pudo contar con jugadores del Juvenil A, que disputaba un partido a mediodía, ni del Barça Atlètic, que se enfrenta esta tarde al Espanyol B en un esperado derbi del grupo 2 de la Segunda División española y que se ha visto afectado por la ausencia de varios de sus futbolistas.

En cuanto a los jugadores del primer equipo, se confirmó la baja de Andreas Christensen por lesión, después de que no participara en el trabajo grupal debido a unas molestias musculares que ya habían puesto en duda su presencia.

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Flick confirmó la ausencia de Andreas Christensen ante el Villarreal y explicó que tampoco viajará con el equipo para medirse al Sabah en Azerbaiyán el próximo miércoles.

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Tras haber vuelto a jugar ante el Atlético de Madrid, Christensen se suma de nuevo a la lista de bajas, en la que figuran Rodri, Roony Bardghji y Xavi Espart.

En cambio, Pau Cubarsí, Jules Koundé, Frenkie de Jong y Dani Olmo se entrenaron con normalidad y están todos disponibles para el duelo ante el Villarreal, aunque Flick explicó que Cubarsí apunta al banquillo como medida de precaución.

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También participó Max Bonfil, portero suplente del Barça Atlètic.

Desde hace varias semanas, Flick trabaja con cuatro porteros en las sesiones previas a los partidos.