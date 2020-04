Caputto y el plan de reducción de sueldos: "Tenemos voluntad, acercamiento y disposición"

El otrora portero y hoy adiestrador del primer equipo de Universidad de Chile trabaja desde su casa en el futuro más próximo del gigante de azul.

Universidad de Chile planea rebajar los sueldos de sus jugadores para enfrentar la crisis por el coronavirus y este viernes el entrenador Hernán Caputto se refirió a una potencial decisión que ya adoptaron y Deportes y de la que declinó Antofagasta en medio del plan de contingencia que prepara la ANFP para ayudar a los clubes. De ella ya habló con el plantel, que está "a disposición" y "con muy buena voluntad".

En una conferencia de prensa online, el ex arquero -que debió responder al respecto en dos ocasiones- narró que "tenemos muy buena voluntad y acercamiento en todas las partes. Hasta el momento no se nos ha hablado nada principal pero estamos atentos", e insistió en que "tenemos voluntad, no hemos sido llamado a hablar" y que "está la disposición, y sí, se ha hablado internamente pero no con los directivos".

Al ser consultado por planes a futuro, como potenciales refuerzos para el segundo semestre, aseguró que es un tema que no se ha tocado con la gerencia deportiva.

¿Cómo debe ser el regreso del torneo? : "Debemos tener consciencia y sentido común y lo que se pueda determinar lo tenemos que escuchar, y tiene que ser lo mejor para todos. [...] Uno siempre busca que siga el curso del torneo que está, pero de manera individual es difícil hacer un comentario por la situación en la que estamos"

: "Debemos tener consciencia y sentido común y lo que se pueda determinar lo tenemos que escuchar, y tiene que ser lo mejor para todos. [...] Uno siempre busca que siga el curso del torneo que está, pero de manera individual es difícil hacer un comentario por la situación en la que estamos" La respuesta del plantel a las prácticas en casa: " Valoro el profesionalismo. Todos los reportes diarios que pedimos los han entregado y pronto empezaremos con un grupo más amplio del cuerpo técnico y no solo los preparadores físicos para tener una charla grupal"

y pronto empezaremos con un grupo más amplio del cuerpo técnico y no solo los preparadores físicos para tener una charla grupal" Estado de los lesionados: "Rodrigo Cancino fue operado de meniscos y tanto Jean (Beausejour) como Fernando Cornejo están realizando el trabajo de recuperación ya en su última fase"