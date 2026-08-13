Hasta ahora, no está siendo el verano de Atakan Karazor. Tras la temporada 2025/26, que para el centrocampista del VfB Stuttgart, después de un arranque más bien titubeante, había encontrado un desenlace bastante reconciliador con la clasificación para la final de la Copa de Alemania y la clasificación para otro año en la Champions League, Karazor se había hecho ilusiones justificadas de poder representar a Turquía también en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Finalmente, el seleccionador Vincenzo Montella se decantó por no convocar al jugador de 29 años. Con Hakan Calhanoglu (Inter de Milán), Ismail Yüksek (Fenerbahce Estambul) y Salih Özcan (BVB), la competencia en el centro del campo defensivo era demasiado fuerte y de demasiado nombre, por lo que Karazor, pese a haber sido incluido en la prelista, se cayó del equipo turco de 26 jugadores el día del anuncio de la convocatoria definitiva y se vio condenado a mirar en un torneo mundialista que para los turcos ya terminó tras la fase de grupos.

Al menos, debió pensar Karazor, eso le daba la posibilidad de estar desde el principio en la pretemporada del VfB. Mientras algunos de sus compañeros aún seguían en América o después se marchaban a unas merecidas vacaciones de verano, él podía centrarse en convencer desde el primer minuto al técnico Sebastian Hoeneß y a su cuerpo técnico, y en subrayar sus aspiraciones de hacerse con un puesto de titular en la próxima temporada.

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Chema Andres le ganó la partida a Atakan Karazor en el VfB Stuttgart

Algo más de un mes después, la preparación veraniega está ya en pleno apogeo. Los mundialistas y los que estaban de vacaciones han regresado. Sin embargo, la posición de Karazor en Stuttgart no ha mejorado en absoluto desde el inicio oficial de los entrenamientos. Más bien al contrario. A alrededor de una semana del inicio oficial de la nueva temporada, el jugador de 29 años está bajo una presión tan grande como pocas veces antes y amenaza con perder definitivamente, por un lado, su papel como titular y, por otro, también como líder dentro del equipo.

Que tenga que pelear por su sitio en el once no es, en realidad, una situación especialmente nueva para el futbolista de 29 años. Ya hace exactamente un año, Karazor se encontraba en una situación similar, cuando el VfB incorporó a Chema Andres, un talentoso centrocampista muy prometedor del Real Madrid, y pronto quedó claro que el técnico Hoeneß sabía sacar más partido a las cualidades del español de 21 años que a las de su capitán.

Así, Karazor no pocas veces se encontró en el banquillo durante el primer tercio de la temporada. Solo cuando el propio Chema empezó a mostrar una que otra inseguridad en su juego y además los resultados no llegaban, Hoeneß dio marcha atrás a su plan y devolvió a Karazor al once inicial junto al indiscutible Angelo Stiller. Allí permaneció hasta el final de la temporada y, especialmente en la segunda vuelta, Karazor firmó una carga de trabajo notable y, salvo por una sanción por acumulación de amarillas y otra por roja, fue titular en 13 de los 16 partidos posibles. Solo en dos ocasiones Hoeneß prescindió completamente de él, de forma algo sorprendente precisamente también en la final de Copa.

¿Debe temer Atakan Karazor también por su capitanía en el VfB Stuttgart?

Y, aun así, la situación este verano es algo distinta. En el centro del campo del VfB, Stiller sigue siendo inamovible, por lo que una de las dos plazas por delante de la defensa ya está adjudicada. Por el puesto al lado del internacional alemán compiten, además de Karazor y Chema, los dos rivales del año pasado, así como el Grischa Prömel, fichado a coste cero desde el TSG Hoffenheim.

Precisamente este último dejó una gran impresión en la concentración de pretemporada de los suabos en el lago Chiemsee, en Baviera, más aún teniendo en cuenta que en cualquier caso está considerado como un deseo absoluto del entrenador Hoeneß. Desde un punto de vista puramente deportivo, la situación para Karazor parece, por tanto, bastante más complicada que el año pasado, cuando "solo" tenía que imponerse al todavía poco experimentado Chema.

Y luego está, por supuesto, la cuestión del brazalete de capitán. Karazor, que al fin y al cabo viste la camiseta del VfB desde la temporada 2019/20 y es, por tanto, una de las caras del crecimiento sostenido del Stuttgart en los últimos años, no solo fue un factor importante en Stuttgart por sus prestaciones deportivas. Sobre todo, Hoeneß valoraba en él sus cualidades sobre el campo como líder y referente dentro de la plantilla.

De cara a la próxima temporada, también ese rol está al menos en cuestión. Hoeneß explicó al margen del amistoso contra el Everton FC que todavía no ha decidido de forma definitiva quién será el capitán. En especial, el delantero e ídolo de la afición Deniz Undav parece estar en lo más alto de las preferencias del técnico del VfB, y la decisión no se tomará hasta justo antes del primer partido oficial en la Copa de Alemania contra el Hansa Rostock: "En los amistosos todavía no pienso en eso. Pero en algún momento, naturalmente, tomaremos la decisión".

Karazor lo ha hecho "muy bien" en los dos últimos años como capitán, señaló Hoeneß, aunque aun así quieren volver a reflexionar sobre ello. Por su parte, Undav se expresó de forma diplomática sobre la situación de quien ya es un buen amigo suyo: "Incluso si yo llegara a ser capitán, Ata seguirá siendo mi capitán".

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¿Tiene Atakan Karazor futuro en el VfB Stuttgart?

Si Karazor acabara perdiendo de verdad el brazalete de capitán en el conjunto suabo, sería otro indicio de que los responsables en Stuttgart ya no lo sitúan deportivamente en el escalón más alto. En los últimos tiempos se decía que, pese a las circunstancias adversas, el jugador de 29 años quería abrirse camino en el VfB y que en ningún caso pensaba salir corriendo. Ahora, sin embargo, el diario Bild informa de que una venta ya no estaría descartada si llega una oferta adecuada.

Mientras tanto, en los medios turcos se especula estos días con un interés del Trabzonspor. Sería la primera experiencia del nacido en Essen fuera de Alemania. Al mismo tiempo, el VfB perdería a un líder, con o sin brazalete, que es extremadamente popular dentro del vestuario y, sobre todo, entre Undav. No cabe duda de que esa pérdida también tendría consecuencias deportivas en un contexto de triple exigencia. Al fin y al cabo, las señales ya fueron una vez desfavorables y, aun así, Karazor terminó defendiendo su puesto de titular.