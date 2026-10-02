Capello: "En Italia ya no sabemos defender"

"Ya no sabemos defender. Se cuida poco la fase defensiva. Todavía no he visto en esta selección italiana la rabia de recuperar el balón. Amo a la selección italiana de una manera increíble; incluso en casa me pongo de pie para el himno, pero no lamento no haberla entrenado." Con Gianni Valenti, vicedirector adjunto de La Gazzetta y director científico del Festival dello Sport de Trento, Fabio Capello repasó su carrera: como jugador, cuatro Scudettos y la experiencia en la selección italiana; como entrenador, cinco Scudettos y una Copa de Europa entre Milan y Roma, la experiencia en Madrid y la de seleccionador, además de sus etapas en Inglaterra, Rusia y China. "Los entrenadores tienen poco valor para hacer jugar a los jóvenes, a los que habría que probar para evaluarlos. Los chicos deben poder mostrar sus cualidades y, en cambio, se da más oportunidades a los extranjeros.

En el plano del juego se apuesta por la posesión del balón y se desanima a los jugadores a atreverse, a jugar en vertical. Me gustaría ver al fútbol italiano volver a ser lo que era y lo que nos hacía sentir orgullosos. Hoy no tengo mucha confianza, no existe la humildad de entender hacia dónde hay que ir todos juntos." Por último, con el encuentro ya formalmente cerrado, Capello volvió a hablar porque, explicó, "Esto sí que tengo que decirlo: dejad que los jóvenes se diviertan jugando al fútbol. Entrené en las categorías inferiores durante cinco años. Al comienzo del año futbolístico reunía a los padres y les decía: no quiero oíros gritar contra el árbitro, los rivales o cualquier otro. Si eso pasa, vuestro hijo no juega."