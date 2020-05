Capel en Goal: "Reyes siempre me decía 'vaya la que nos liaste' en la final de la Copa del Rey de 2010"

Diez años después, Goal rememora el triunfo del Sevilla con uno de los goleadores en la final que se disputó ante el Atleti en el Camp Nou.

Diego Capel ( , 1988) hizo que miles de sevillistas explotaran de alegría hace exactamente diez años. El extremo, perla zurda de la cantera como antes lo habían sido Reyes y Puerta, marcó el 0-1 que allanó el camino para que el venciera al y levantara la Copa del Rey por quinta vez en su historia.

El extremo rememora aquella final en exclusiva para Goal y recuerda a sus dos referentes y amigos: José Antonio Reyes y Antonio Puerta. También nos habla de su experiencia jugando en el Birkirkara de Malta, donde vive la pandemia del coronavirus lejos de su familia. Ya está deseando abrazarlos antes de volver a pensar en qué nueva aventura le deparará el fútbol.

¿Cómo ha vivido la cuarentena en Malta estando lejos de casa?

"No hemos llegado a estar confinados y no ha sido una situación tan alarmante como en . Son situaciones difíciles, está afectando a muchos países y a mucha gente. Tengo a mi familia en España y ha sido difícil. Pero bueno, dentro de lo que cabe, están todos bien y la cosa va mejorando, que es lo más importante".

¿Qué decisión se ha tomado con el fútbol allí?

"Se ha determinado que se acaba y estamos a la espera de que determinen si habrá ganador o no. En los próximos dirán cómo queda la situación. Es difícil, después de dos meses sin poder entrenar teníamos la esperanza de terminar la temporada y entrar en puestos europeos. Al final te quedas un poco con la pena pero son decisiones que no dependen de uno, aquí también está todo en manos del Gobierno y de sanidad y han determinado que lo mejor era suspender el campeonato".

Ha vivido en muchos países pero supongo que es la situación más rara que ha pasado.

"Sin duda. Vine en el mercado de invierno y no me ha dado tiempo ni de terminar la temporada. Es una situación que ha afectado a todo el mundo y a todos los campeonatos. Lo hemos afrontado de la mejor manera posible pero es verdad que ha sido una situación de la más extrañas que he podido vivir. Tenía firmado hasta el final de temporada y ahora toca descansar con la familia después de estos dos meses un poco difíciles. Me apetece estar con ellos y abrazarlos".

Se cumplen diez años de la final de la que ganó con el Sevilla, ¿fue el mejor momento de su carrera?

"Ha sido de los mejores. He tenido la suerte de vivir grandes momentos en mi carrera pero ese ha sido uno de ellos por todo lo que significó: poder contribuir a la victoria, levantar un títlulo con el club de mi corazón que es el Sevilla y hacer feliz a tanta gente".

Minuto 5, con 22 años, con el Camp Nou a rebosar. Esa pelota botando en la frontal es de las que se sueñan.

"Sin duda. Creo que si uno se pone a pensar o soñar es el partido perfecto, la final perfecta para un jugador. Eso fue lo que me pasó a mi aquella noche. Fue uno de los días más felices de mi carrera porque tenía a mi familia allí, pude alegrar a mucha gente. Fue una noche que no voy a olvidar nunca por lo que significó para mi y para tanta gente".

Fue una final muy sufrida contra un Atleti que venía de ganar la .

"Sí, sabíamos que ib a a ser un partido duro contra un Atleti con jugadores como el Kun, Forlán o Reyes, que en paz descanse mi gran amigo. Era un equipo grande y venían de ganar la Europa League. Nosotros estábamos acostumbrados a jugar finales y la supimos jugar de la mejor manera posible. Fue una noche espectacular".

El camino a la final estuvo marcado por el sombrero de Del Nido y por ser el primer equipo en ganar una eliminatoria al de Guardiola.

"La verdad que fue una Copa del Rey significativa. Por lo del sombrerazo, porque eliminamos al mejor equipo que he visto en mi vida que es el Barcelona de Guardiola. Había que hacer un partido perfectísimo para poder ganarles a doble partido. Después de eliminarlos a ellos teníamos encarrilado el camino a la final y fue el broche a una temporada muy bonita porque también conseguimos entrar en Champions".

Le dedicaron el triunfo a Antonio Puerta.

"He tenido la mala suerte de perder a dos compañeros, a dos grandes amigos. Nos pusieron imágenes de él antes del partido en el vestuario, el audio de su gol al Schalke 04 que para nosotros significó mucho en nuestra historia. Fue un plus de motivación para ganar la final y poder dedicársela a él".

En aquella final tuviste a Reyes enfrente y el año pasado compartiste vestuario en el .

"Tengo muchas anécdotas con él. Cada vez que nos veíamos me metía mucha caña con la final de Copa: Vaya la que nos liaste aquella noche, niño. Tenía mucha complicidad con él, coincidimos muchas veces y fue una gran perdida para mi. Justo va a hacer ahora un año y su recuerdo es imposible borrarlo. Para mí fue un ejemplo y un espejo donde mirarme como sevillista y canterano. Tuve la suerte de vivir con él los últimos días de su carrera y eso me va a quedar marcado para siempre".

¿Se ha perdido el extremo puro en el fútbol de hoy día?

"Un poco sí. El fútbol va evolucionando y ahora se juega más por dentro con mediapuntas y las bandas son para los carrileros. Toca adaptarse a la nueva filosofía del fútbol y es una manera también de crecer pero sí, se ha perdido la esencia del extremo puro".

¿Cómo está viendo el Sevilla esta temporada y de cara a cuando se reanude la competición?

"El fútbol sin gente en los estadios no es lo mismo. Se hace raro verlo. Tiene pinta de que va a ser así durante unos meses y hay que saber afrontarlo. Nosotros nos dedicamos al fútbol y tenemos que dar lo mejor. El Sevilla com siempre está peleando por la Champions, luchando con los mejores y por eso es uno de los clubes grandes. Le quitan jugadores todos los veranos y siempre se reinventa y siempre acaba luchando con los más grandes por estar en Europa. Eso dice mucho de cómo han crecido en los últimos años".

El artículo sigue a continuación

¿Cuál es el próximo reto que se marca?

"Termino contrato aquí y ahora habrá que ver cuándo se abra el mercado, que tampoco sabemos cuándo se va a abrir, y ya veremos qué soluciones hay. El jugador siempre vive el día a día y quiero seguir disfrutando al máximo nivel. No sé que deparará el futuro y veremos cuando abra el mercado los nuevos retos que aparecen. Quiero seguir disfrutando del fútbol porque me apasiona".