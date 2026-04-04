Caos total: tras la expulsión de Enzo Fernández, la próxima estrella del Chelsea coquetea abiertamente con el Real Madrid

Parece que actualmente hay cierta agitación en la plantilla del Chelsea. Enzo Fernández fue excluido esta semana de la convocatoria del club, tras pronunciarse a favor de un posible traspaso al Real Madrid. Según los medios españoles, Moisés Caicedo está siguiendo su ejemplo.

El centrocampista ecuatoriano de 24 años concedió esta semana una extensa entrevista al Diario AS, en la que, al igual que Fernández, habló abiertamente sobre Madrid. Casualmente, la concentración de Ecuador se celebró en la capital española durante la última convocatoria internacional.

«Es realmente fantástico», comienza Caicedo la entrevista. «La ciudad es realmente preciosa. Ya he estado aquí antes y siempre me entusiasma volver. El tiempo también es estupendo... Estoy encantado de estar aquí», afirma.

Lógicamente, tras esas palabras, se le pregunta directamente a Caicedo por su futuro, dado que varios de sus ídolos jugaron en el Santiago Bernabéu. «En el fútbol nunca se sabe, ¿verdad? Ahora tengo contrato con el Chelsea», responde.

«Sinceramente, todavía no he pensado realmente en otro club, en marcharme de Londres, pero bueno, al final nunca se sabe en el fútbol. Lo único que quiero es disfrutar. Tengo un contrato y quiero seguir jugando mientras Dios lo permita. Después ya veremos qué pasa», continúa.

Caicedo tiene contrato con el Chelsea hasta mediados de 2031, con opción a un año más. Fernández tiene contrato incluso un año más, pero parece que ninguno de los dos jugadores se ha quitado aún de la cabeza al Madrid. Declaraciones similares le costaron al argentino el puesto esta semana: Fernández fue excluido de la convocatoria por el entrenador Liam Rosenior y se perderá tanto el partido de copa contra el Port Vale como el de liga contra el Manchester City.

«El Chelsea es un club fantástico», afirma Caicedo. «Me han ayudado muchísimo desde que llegué. Quiero darles las gracias por ello y demostrarlo en cada partido, mientras siga aquí. Y bueno, el tiempo lo dirá», concluye.