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Aunque el sc Heerenveen tenía motivos de sobra para celebrar su victoria en el derbi ante el FC Groningen (1-3), el sábado por la noche se produjeron incidentes en la zona visitante. Así lo informa RTV Noord.

Los aficionados del equipo frisón habrían arrancado de la pared a patadas «varios inodoros y lavabos», según el medio local. Los daños ascenderían a miles de euros.

Los alborotadores se habrían comportado de forma indebida durante el descanso del partido. En ese momento, el Heerenveen ya ganaba 0-1, pero aun así destrozaron brutalmente el baño de hombres.

«Arrancaron de la pared a patadas varios lavabos y destrozaron por completo varios inodoros», señala RTV Noord. «El lunes por la mañana se conocerá el importe exacto de los daños. Entonces se hará un balance de todo».

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«El FC Groningen reclamará al sc Heerenveen el importe de los daños causados. Después, el equipo frisón intentará localizar a los responsables para reclamarles ese importe. En cualquier caso, está claro que los daños ascienden a miles de euros».

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«Es muy decepcionante que, tras una gran noche en lo deportivo para el sc Heerenveen, se hayan causado destrozos en la zona visitante», afirma Ferry de Haan, director general del sc Heerenveen.

«Este comportamiento no se ajusta a los principios y valores del sc Heerenveen y nos desmarcamos claramente de él. Esperamos poder identificar a los responsables para reclamarles el importe de los daños».

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«Es un comportamiento inaceptable de una o varias personas. No hay lugar para conductas así en el sc Heerenveen y seguiremos trabajando para erradicarlas», concluye De Haan.

En lo deportivo, la noche sí fue positiva para el Heerenveen. Ganó el Derbi del Norte al Groningen por 1-3. Gracias a ello, el equipo del entrenador Robin Veldman ocupa una meritoria sexta posición en la Eredivisie, a solo cinco puntos del líder, el PSV.