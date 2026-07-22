El lunes, el entrenamiento del Wolverhampton Wanderers se interrumpió por completo debido a un incidente con Tolu Arokodare, según el Wolverhampton Express and Star. El periodista Matteo Moretto añade que el Ajax sigue al delantero.

El nuevo técnico le había comunicado que ya no era bienvenido en el primer equipo, así que, tras una fuerte discusión en el campo de entrenamiento de Compton Park, el club de la Championship canceló la sesión. Al día siguiente se llamó a seguridad para impedir su regreso.

El club espera que se marche este verano. Aunque no ha sido expulsado oficialmente del complejo, su salida podría ser conflictiva.

La temporada pasada fue sancionado tras un altercado con su compañero de 18 años, Mateus Mané, en el vestuario después de perder 4-0 contra el West Ham United; se le considera el único agresor.

Llegó en 2025 del KRC Genk por 28 millones de euros y, en una temporada de descenso, solo marcó tres goles en la Premier League.

El club aceptó una cesión al Trabzonspor, que el jugador rechazó, y Matteo Moretto menciona un interés del Ajax. El conjunto de Ámsterdam ya fichó a principios de verano a Marcos Leonardo por unos dieciocho millones de euros.







