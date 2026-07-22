Caos total en torno al delantero de 25 millones: se cancela el entrenamiento y se moviliza al personal de seguridad

El lunes, el entrenamiento del Wolverhampton Wanderers se salió de control y tuvo que ser cancelado, según el periódico local Wolverhampton Express and Star.

El nuevo técnico había informado al delantero Tolu Arokodare que ya no era bienvenido en el primer equipo. El nigeriano, molesto por la noticia, acudió igual a Compton Park.

Al llegar, se generó un altercado y el club de la Championship canceló la sesión. Al día siguiente se llamó a seguridad para impedir su regreso.

El club espera que se marche este verano. Aunque no ha sido expulsado oficialmente de las instalaciones, su salida podría ser conflictiva.

La temporada pasada fue sancionado tras un altercado con su compañero de 18 años, Mateus Mané, en el vestuario después de la derrota 4-0 contra el West Ham United; se le señala como único agresor.

Llegó en 2025 del KRC Genk por 28 millones de euros y, en una temporada de descenso, solo marcó tres goles en la Premier.

El club aceptó una cesión al Trabzonspor, que el jugador rechazó.