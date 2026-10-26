Caos total en torno al Balón de Oro: la organización filtra de repente los tres primeros por un error garrafal

El lunes por la noche, antes de la entrega del Balón de Oro, se desató de repente un gran caos. En la web de la organización aparecieron artículos que anunciaban la victoria de Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé.

La ceremonia de entrega del prestigioso premio comienza el lunes alrededor de las 21:00 en The London Palladium. Mientras tanto, la organización ya ha empezado a revelar los nombres de los jugadores que se han quedado sin premio, comenzando por el puesto 30.

Sin embargo, parece que algo salió muy mal. Unas dos horas y media antes del inicio de la ceremonia, aparecieron en la web tres artículos sobre el ganador del Balón de Oro.

Uno de ellos anunciaba a Kane como ganador e incluía un repaso de sus mejores goles de la temporada pasada. Según otro, Yamal también había ganado el premio, lo que lo convertiría en el vencedor más joven de la historia. Además, apareció un artículo que presentaba a Mbappé como ganador y elogiaba, sobre todo, su regularidad en los últimos años.

Varios medios internacionales sospechan que se publicaron por error borradores de los artículos y hablan de «caos» y «pánico» en la organización. El fallo habría revelado ya qué tres jugadores ocupan los tres primeros puestos. Los artículos se retiraron de la web con gran rapidez.

Sin embargo, esa teoría plantea dudas, ya que la votación del Balón de Oro se cerró el 28 de septiembre. Eso significa que la organización ya debería conocer al ganador desde hace algún tiempo.

El ganador del Balón de Oro lo decide un jurado internacional de periodistas especializados. Estos evalúan a los jugadores, entre otros criterios, por su rendimiento individual, los resultados de sus equipos y el juego limpio.