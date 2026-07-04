Caos total en La Haya tras la victoria de Marruecos en el Mundial: la policía interviene con dureza

La celebración por la victoria de Marruecos sobre Canadá degeneró en disturbios la noche del miércoles en el barrio de Schilderswijk, en La Haya. Tras los primeros festejos, la policía respondió a lanzamientos de fuegos artificiales. El reportero Owen O'Brien cubre los hechos en directo a través de X.

O'Brien informó primero de un ambiente festivo tras la clasificación de Marruecos, pero poco antes ya destacaba la fuerte presencia policial en Schilderswijk, con unidades caninas, montadas y un cañón de agua.

El barrio estaba prácticamente acordonado y la presencia policial superaba con creces la de partidos anteriores de Marruecos. También se veían «romeos», agentes de paisano que se mezclan entre la multitud para vigilar y detener a posibles alborotadores.

Poco después, el ambiente se deterioró: un grupo de encapuchados con una pancarta provocó el caos. En las imágenes compartidas por O’Brien se ve cómo la Unidad de Detención realizó la primera arrestación.

Poco después se produjo una segunda detención, mientras los agentes seguían siendo atacados con fuegos artificiales.

La policía, con brigada canina, montada y Unidad de Detención, mantuvo el control.

En redes sociales circularon videos de una detención de la AE, publicados por Bob van Keulen, que muestran la intervención de los «romeos» en los disturbios tras el partido Canadá-Marruecos.



















