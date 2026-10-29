Caos total en la Copa de los Países Bajos: «los de las chaquetas negras» atacan en masa a los aficionados del equipo local

Se han producido graves incidentes tras el partido entre Kozakken Boys y FC Utrecht. En Werkendam, aficionados de ambos equipos se han enfrentado a puñetazos sobre el terreno de juego, según informa De Telegraaf.

«Al terminar el partido en Werkendam, la situación se está descontrolando bastante: gente vestida con chaquetas negras se está agrediendo. Una lástima para el fútbol de Copa, por culpa de estos descerebrados», escribe Jeroen Kapteijns.

«Los de las chaquetas negras que están en el campo vienen de la grada del FC Utrecht y acosan a los aficionados del equipo local», añade el periodista de De Telegraaf. En las imágenes se ve cómo lanzan un contenedor de basura con ruedas.

«Por una vez puedes ir a ver un partido de Copa en un entorno accesible, sin vallas de varios metros de altura ni todo lo demás. Tranquilamente, con una cerveza en la mano. Pero, como era de esperar, la situación tiene que acabar descontrolándose. Ya te lo imaginas cuando ves las gradas antes del partido: todo chaquetas negras, ni rastro de los colores del club, “aficionados” con su propia agenda agresiva», concluye.

Los agentes de policía ya han hecho subir al autobús a los aficionados del FC Utrecht. Los aficionados del Kozakken Boys han sido ahuyentados del campo por perros policía.

El FC Utrecht ganó el jueves por la noche por 0-1 en su visita al Kozakken Boys. Un gol del defensa Nikolas Panagiotou bastó para conseguir la victoria.