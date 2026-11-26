Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

El partido de la Europa League entre el Besiktas y el Hapoel Beer Sheva acabó sumido en el caos. Antes del encuentro, los jugadores del Besiktas se negaron a dar la mano a sus rivales israelíes. Después hubo incidentes en la grada y fuera del estadio.

Por motivos de seguridad, el partido no se disputa en Estambul, sino en la ciudad georgiana de Batumi. La tensión ya se palpaba antes del encuentro. Los aficionados del Besiktas desplegaron una pancarta con el mensaje: «Si no puedes impedir una injusticia, haz que todo el mundo la conozca».

Además, el Besiktas estaba totalmente en desacuerdo con tener que trasladar a otro país un partido europeo en el que ejercía de local. Tras sonar el himno de la Europa League, sus jugadores se negaron a dar la mano a sus rivales.

En el encuentro entre los capitanes, Orkun Kökçü, de Haarlem, tampoco dio la mano a su homólogo israelí Miguel Vitor.

Anuncios Anuncios

Durante el partido, la situación se descontroló por completo. La policía local actuó con extrema dureza contra un hombre que mostraba la bandera palestina, lo que desencadenó una pelea.

Related Topics

Cobertura Estelar FOX Sports ✅ Emite partidos destacados en canales lineales ✅ Señal sin comerciales en FOX Premium ✅ Programas diarios de debate y análisis Precio mensual desde $149.00 Obtén FOX Sports Acceso Abierto Claro Sports ✅ Partidos en vivo sin costo alguno ✅ Disponible directo en la app YouTube ✅ Cobertura y resúmenes de jornadas europeas Precio mensual desde Gratuito Ver ahora Cobertura Estelar FOX Sports ✅ Emite partidos destacados en canales lineales ✅ Señal sin comerciales en FOX Premium ✅ Programas diarios de debate y análisis Precio mensual desde $149.00 Obtén FOX Sports Acceso Abierto Claro Sports ✅ Partidos en vivo sin costo alguno ✅ Disponible directo en la app YouTube ✅ Cobertura y resúmenes de jornadas europeas Precio mensual desde Gratuito Ver ahora Cobertura Estelar FOX Sports ✅ Emite partidos destacados en canales lineales ✅ Señal sin comerciales en FOX Premium ✅ Programas diarios de debate y análisis Precio mensual desde $149.00 Obtén FOX Sports

El incidente hizo estallar la tensión. La policía utilizó gases lacrimógenos y porras contra los aficionados del Besiktas, que respondieron. Uno de ellos recibió un trato tan duro que sangró abundantemente y tuvo que ser trasladado al hospital. También hubo graves disturbios fuera del estadio.

El Besiktas cuenta con el pleno apoyo de clubes turcos como el Trabzonspor, el Galatasaray, el Basaksehir y el Fenerbahçe. Este último escribió: «Para cualquier ciudadano turco que considere una responsabilidad humana apoyar a los oprimidos, es inaceptable que se emplee una fuerza desproporcionada contra los aficionados del Besiktas que expresan su apoyo al pueblo palestino».

Anuncios

La Federación Turca de Fútbol (TFF) también se pronunció: «Actuaremos con determinación a nivel nacional e internacional para tomar todas las medidas necesarias, en primer lugar ante la UEFA, y garantizar que los responsables rindan cuentas».

En el momento de redactar esta información, el Besiktas aún no se ha pronunciado sobre lo ocurrido. Tras una interrupción temporal, el árbitro acabó reanudando el partido. Al descanso, el marcador es de 0-0, en parte porque Kökçü falló un penalti en el tiempo añadido de la primera parte.