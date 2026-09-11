El caos en el Fenerbahçe se ha desatado por completo este viernes. Un día después del duelo de Champions League ante la AS Roma (1-1), el entrenador Ismail Kartal, que dimitió tras el partido, ha desaparecido y es Dirk Kuijt quien, junto a Zeki Göle, se pone al frente del grupo durante el entrenamiento. Así lo informa el periodista turco Yagiz Sabuncuoglu.

Kuijt trabaja desde este verano como segundo entrenador del Fenerbahçe y, por ello, actúa de momento como sustituto de Kartal. Sabuncuoglu informa de que la directiva del club quiere hablar más tarde con Kartal.

La cuestión es si el Fenerbahçe siquiera logrará localizar al técnico. Sabuncuoglu señala que Kartal ha apagado sus teléfonos y que en estos momentos no está localizable.

La llamativa situación llega después de una noche de jueves surrealista en Estambul. El Fenerbahçe empató 1-1 con la AS Roma en la Champions League, tras lo cual Kartal anunció de forma totalmente inesperada en su rueda de prensa que dimitía como entrenador del gran club turco.

Poco antes, Kartal todavía había expresado ampliamente su orgullo por la plantilla. "Esta noche felicito a mis jugadores y dimito. Quiero dar las gracias a nuestros aficionados, a la gente de los medios, a mi cuerpo técnico y a mis jugadores por todo el apoyo que he recibido hasta ahora", anunció a continuación al comunicar su marcha.

Kartal aseguró que había tomado su decisión en interés del Fenerbahçe. "He tomado esta decisión para despejar el camino a mi club. Hemos tomado esta decisión juntos como equipo", afirmó el entrenador, que además dijo no tener intención de volver nunca más al mismo cargo.

Sin embargo, el presidente Aziz Yildirim se negó a aceptar la decisión de Kartal. "Sigue siendo nuestro entrenador y eso también se lo he dicho. Seguimos juntos, somos como una familia. Hasta que yo me marche, seguirá siendo el entrenador principal", señaló el presidente.

La razón de fondo de la decisión de Kartal es, según Yildirim, una botella de agua que fue lanzada hacia su cabeza durante el partido. La persona que arrojó el objeto ya ha sido detenida, según los medios turcos.