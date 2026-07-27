Caos gigantesco en Italia tras el giro surrealista en torno a Pirlo: Maldini echa humo de rabia

Ha estallado la bomba en Italia, después de que Andrea Pirlo dejara definitivamente de ser el nuevo seleccionador nacional. El director técnico Paolo Maldini está furioso con el presidente federativo Giovanni Malagò.

Italia llevaba buscando un sucesor para la selección desde la marcha de Gennaro Gattuso en marzo. Tras las negativas de Carlo Ancelotti y Pep Guardiola, Maldini se decantó por Pirlo.

El acuerdo con Pirlo estaba ya prácticamente cerrado, hasta que el domingo por la noche Malagò rompió de repente las negociaciones. No quiere apostar por Pirlo debido a su colaboración con una casa de apuestas rusa.

Pirlo ha reaccionado al rechazo repentino. Está destrozado. “Durante toda mi carrera, primero como futbolista y ahora como entrenador, siempre he desempeñado mi trabajo con pleno cumplimiento de las leyes de los países en los que he trabajado y de los contratos que he firmado”.

“La colaboración profesional que es objeto de la reciente controversia surgió dentro de mi trayectoria laboral en los Emiratos Árabes Unidos y es de naturaleza exclusivamente comercial”, prosigue Pirlo.

“Atribuir un significado político a esa colaboración significa adjudicarme convicciones que nunca he expresado y que no me pertenecen. Quiero dar las gracias a Maldini y a Leonardo por el aprecio y la confianza que me han mostrado”, continúa el internacional en 113 ocasiones.

“Conozco su competencia, su seriedad y el amor que siempre han dedicado al fútbol italiano. Lamento que una elección puramente comercial haya sido arrastrada tan rápidamente a un debate público que ha llevado a que se me atribuyan significados e intenciones que no son los míos”.

Maldini está fuera de sí tras la decisión de Malagò y quiere marcharse de la federación. Según La Gazzetta dello Sport, considera que el rechazo a Pirlo por el patrocinador ruso es sobre todo un falso pretexto para socavar su decisión y su autonomía. Maldini había recibido en su llegada, hace apenas dos semanas, garantías de tener plena autoridad sobre el seleccionador.

El lunes está prevista una reunión de crisis entre Maldini y Malagò, en la que, según todas las previsiones, el exdefensa italiano presentará su dimisión.