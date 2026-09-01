El Chelsea FC se mueve en lo más alto del mercado de fichajes, como tarde desde la llegada de Todd Boehly, y también este verano ha vuelto a gastar ya más de 400 millones de euros en nuevos jugadores. Y en el Deadline Day todavía podrían pasar muchas cosas.

Porque el centrocampista Manu Kone, de la AS Roma, podría poner rumbo a Londres, según el experto en fichajes Gianluca Di Marzio, y las conversaciones ya estarían muy avanzadas. Y eso, aunque el técnico giallorosso Piero Gasperini había descartado un traspaso todavía el lunes.

Se habla de unos 60 millones de euros como cifra de traspaso por el mundialista francés, mientras que Jamie Gittens podría hacer el camino inverso. También en este caso se decía recientemente que los Blues en realidad no querían dejar salir al jugador de 22 años, pero según Sky Italia ahora de repente sí sería posible una cesión.

Fichajes del Chelsea: el megafichaje de Enzo Fernández, supuestamente cerrado

Mientras tanto, sí está confirmada la salida del delantero Marc Guiu, que se marcha a la Bundesliga para jugar en el RB Leipzig. El internacional español sub-21 le cuesta a los Toros Rojos un traspaso de entre 16 y 17 millones de euros, y allí llevará el dorsal 9.

Y también el portero Robert Sánchez podría abandonar todavía el equipo de Xabi Alonso en este Deadline Day en calidad de cedido. Según Fabrizio Romano, el español tendría un acuerdo con el club de la Serie A Como, después de haber perdido en Londres su puesto de titular ante el recién llegado Emiliano Martínez.

Los Blues también están implicados en el que probablemente sea el mayor movimiento del Deadline Day: según Di Marzio, ya existe un acuerdo con el Manchester City para el traspaso de Enzo Fernández por 140 millones de euros. Hay tiempo hasta la medianoche para cerrar todas las operaciones.

Sería una operación récord para los Skyblues. Fernández desbancaría de inmediato a Elliot Anderson, que llegó este mismo verano procedente del Nottingham Forest por 135 millones de euros, como el fichaje más caro de la historia del club.