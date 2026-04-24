Caos en el final del partido del KKD: aficionados visitantes enfurecidos lanzan bengalas al sector local; se suspende el partido

El partido decisivo de la Keuken Kampioen Divisie entre SC Cambuur y Vitesse se descontroló el viernes. Los hinchas del Vitesse lanzaron bengalas dos veces a las gradas locales tras los goles del Cambuur. El encuentro se suspendió definitivamente poco antes del final, con 2-1, tras nuevos disturbios en las gradas.

Para el Vitesse, que necesitaba ganar para alcanzar los play-offs, el partido era clave. Por eso los de Arnhem salieron con todo. El Cambuur, más relajado, jugó para su afición y para despedir al técnico Henk de Jong.

Justo antes del descanso, Naoufal Bannis aprovechó un centro para poner el 0-1 y mantener vivas las opciones de ‘play-off’ de los suyos. Tras el descanso, Cambuur salió a remontar.

Poco después, los visitantes se quedaron con diez por la segunda amarilla a Nathangelo Markelo, lo que avivó las esperanzas locales.

En el 51’, Mark Diemers empató de falta lejana y puso el 1-1.

Inmediatamente después, se lanzaron bengalas desde la grada del Vitesse hacia la afición local, lo que obligó a detener el encuentro.

En los minutos finales el Vitesse lo intentó, pero con uno menos no pudo remontar. De hecho, a seis del final llegó el 2-1: el balón quedó muerto ante la portería y Icham Ferrah lo empujó al fondo.

La situación se descontroló de nuevo en las gradas. Los aficionados del Vitesse lanzaron aún más bengalas hacia las gradas locales del Cambuur. Los seguidores del equipo de Leeuwarden huyeron. El árbitro Martin van den Kerkhof suspendió definitivamente el partido.