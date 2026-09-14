El Tribunal de Apelación de París ordenó este lunes al francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, pagar 60.000 euros a su antiguo club, el Paris Saint-Germain.

Según lo publicado por el diario "L'Équipe", esta decisión pretende compensar las pérdidas económicas que sufrió el Paris Saint-Germain como consecuencia de los problemas de liquidez a los que se enfrentó en la primavera de 2025, cuando los abogados del jugador congelaron las cuentas bancarias del club como medida cautelar para garantizar el pago de las primas en disputa.

Pese a que el tribunal reconoció los costes derivados de la apertura de una línea de crédito de emergencia, rechazó las demás demandas del club parisino, ya que los jueces desestimaron las reclamaciones del Paris Saint-Germain de indemnización por los daños a la moral, la imagen o la reputación, al considerar que los riesgos de disturbios internos o de sanciones de la FIFA planteados por la directiva carecían de fundamento.

Se trata de un nuevo giro en un conflicto que se creía finalizado, pues en agosto de 2024, tras incorporarse al Real Madrid después de largas negociaciones de traspaso, Kylian Mbappé reclamó 60 millones de euros al Paris Saint-Germain, correspondientes a las primas e incentivos que, según él, el club se negaba a abonarle.

Y pese al apoyo del comité jurídico de LaLiga, las cosas se complicaron, por lo que Mbappé presentó una demanda ante el tribunal laboral en la primavera de 2025.

Mientras tanto, sus abogados iniciaron un procedimiento de embargo cautelar sobre las cuentas del club, una medida que, adoptada de forma unilateral —y de la que el club no tenía conocimiento en el momento en que se dictó la orden—, permite congelar los fondos a la espera de que se emita una sentencia judicial, un procedimiento útil para garantizar la capacidad del acreedor de cobrar sus deudas en el futuro, aunque esta medida debe estar justificada por la situación financiera de la empresa.

Por su parte, el club montó en cólera, al considerar que disponía de recursos económicos suficientes para hacer frente a cualquier condena, y afirmó que el entorno de Mbappé solo había solicitado estos embargos "con fines mediáticos".

El Paris Saint-Germain logró la anulación de estos embargos en mayo y, seis meses después, en diciembre de 2025, el tribunal laboral ordenó al club francés pagar 61 millones de euros a Mbappé, una decisión que el club acató a regañadientes.

Casi un año después, le tocó el turno a Mbappé de indemnizar al Paris Saint-Germain, aunque con una cantidad mucho menor, pues el 3 de septiembre de 2026 el Tribunal de Apelación de París ordenó al jugador pagar 60.000 euros como indemnización a su antiguo club para compensar la "interrupción de liquidez" durante el periodo de embargo de activos, que duró 45 días, entre el 10 de abril y el 25 de mayo de 2025.

El Paris Saint-Germain se vio obligado a buscar una línea de crédito a última hora "para cubrir sus necesidades de financiación actuales", lo que le supuso un coste económico.

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