Cánticos ofensivos contra el Barcelona y la selección de España invaden LaLiga

La Liga condenó cánticos ofensivos dirigidos contra Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, en tres estadios, además de cánticos contra España y la selección en dos estadios, tras la conclusión de las dos primeras jornadas de Primera y Segunda División.

Según el diario español "Marca", La Liga publicó los escritos de denuncia que envía semanalmente al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol y a la Comisión Nacional contra la Violencia, sobre los cánticos que se registran en los partidos de fútbol y que incitan a la violencia o contienen insultos o contenido intolerante.

Entre los cánticos denunciados figuraron insultos a Pedro Sánchez con la expresión: "Pedro Sánchez, hijo de p...", en tres estadios: el Metropolitano durante el partido entre Atlético de Madrid y Villarreal, el Coliseum durante el partido entre Getafe y Racing, y Los Cármenes durante el partido entre Granada y Real Mallorca, disputándose los tres encuentros en la segunda jornada.

Los informes también incluyeron cánticos de "España de m..., y la selección de m...", tanto en el Camp Nou durante el partido entre Barcelona y Athletic de Bilbao en la primera jornada, como en El Sadar durante el partido entre Osasuna y Levante en la segunda jornada.

En el Metropolitano también se denunciaron cánticos de "Barcelona de m..., Cataluña de m...".

El estadio "RCDE" registró cánticos denunciados durante los partidos del equipo ante el Elche y el Real Madrid, en los que se decía: "Es un piloto genial, aterrizaje divino, vamos talibanes, enviad aviones al Camp Nou".

En el estadio "El Sadar", se denunciaron otros cánticos que decían: "La Romareda, la pocilga de m..., donde se juntan el ligallo y la policía. Qué olor a m..., qué porquería, con una bomba volaría todo por los aires, explosión de gomma 2, y que Aragón se vaya al infierno. Osasuna disfruta viendo arder a esa Zaragoza de m...".

La Liga aclaró que "estos cánticos están incluidos entre las conductas prohibidas y, por tanto, sujetas a sanción, tanto en el código disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol como en la legislación específica contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte".



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