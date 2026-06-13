Arnaut Danjuma, delantero del Valencia, no entiende por qué no está en la selección holandesa. Su último partido internacional fue en marzo de 2022 contra Dinamarca, pero afirma tener las cualidades necesarias para volver.

Al inicio del programa, el conductor Sam van Royen le pregunta por qué no está con la Orange en Estados Unidos. «¿Sincero? No lo sé. Creo que tengo las cualidades para estar en la selección, pero no sé por qué no estoy. Es una pregunta difícil».

«No he hablado con Koeman, así que no sé qué piensa. Quizá no he rendido lo suficiente; supongo que se reduce a eso», concluye Danjuma.

Al ser consultado sobre si tiene nivel para competir con la actual selección, responde con firmeza: «Sí, lo creo. He jugado muchos partidos este año y LaLiga es una buena competición».

Reconoce que quizá dejó escapar oportunidades en el pasado, como cuando fichó por el Girona, y que eso le costó minutos.

«Fui al Girona para jugar la Champions, pero tuvimos una mala temporada. Como jugador, necesitas estar en un club que esté haciendo las cosas bien. En el Valencia hemos tenido una temporada regular, con altibajos».

En el pasado, Danjuma jugó en el NEC, el Villarreal, el Bournemouth y el Tottenham.