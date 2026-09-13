Hansi Flick, entrenador del Barcelona, anunció la alineación de su equipo para enfrentarse al Levante, este domingo, en la quinta jornada de LaLiga.

Flick apostó por un tridente ofensivo formado por Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon, mientras que el delantero egipcio Hamza Abdelkarim y su compañero brasileño Gabriel Jesus se sientan en el banquillo.



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La alineación completa del Barcelona quedó de la siguiente manera:

Portería: Joan García.

Defensa: Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Eric García

Centro del campo: Pedri, Fermín López, Rodri.

Ataque: Lamine Yamal, Raphinha, Gordon



