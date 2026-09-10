El portugués Joao Cancelo, lateral del Barcelona, reveló los entretelones de su rebelión contra su anterior club, el Al Hilal, con el objetivo de fichar por el club catalán durante el pasado mercado de fichajes estival.

El Barcelona había logrado incorporar a Cancelo durante el pasado mercado de fichajes estival, con un contrato que se extiende por las próximas 3 temporadas, tras poner fin a su vínculo con el Al Hilal, club para el que jugó desde el verano de 2024.

Cancelo declaró, en unas palabras recogidas por el diario catalán "Sport": "Estoy en el club para el que siempre quise jugar (el Barcelona)".

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Y explicó: "Me quedaba un año de contrato con el Al Hilal, y les dije que o me quedaba y cobraba mi salario íntegro, o no me iba a ningún otro sitio; el Barcelona o ningún otro club".

Por su parte, el lateral portugués propuso a su compañero español en el Barcelona, Lamine Yamal, como candidato a ganar el Balón de Oro al mejor jugador del mundo en 2026, asegurando que no hay otro jugador que lo merezca más que él.

Y explicó: "El único jugador que merece ganar el Balón de Oro es Lamine Yamal. Ha ganado muchos títulos y tiene diecinueve años; la Copa del Mundo, la Eurocopa y todos los títulos con el Barcelona".

Y concluyó: "Su temporada fue asombrosa, y es, por mucha diferencia, el mejor talento y el mejor jugador del mundo. Para mí, no hay ningún otro jugador que pueda ganar el Balón de Oro; debe ser para Lamine".