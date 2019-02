Canales, el motor incansable del Betis que llama a la puerta de la Selección

El centrocampista ha jugado los últimos 11 partidos completos y brilló con un espectcular partido ante el Atleti en el que marcó el gol de la victoria

El Real Betis ha declarado el estado general de felicidad tras ganar al Atlético de Madrid en LaLiga y colocarse a 4 puntos de los puestos de la Champions League, sólo unas horas después de clasificarse para las semifinales de la Copa del Rey con el sueño de disputar la final que ellos mismos organizará en el Benito Villamarín.

Dentro de la buena dinámica general del Betis, uno de los hombres más destacados es Sergio Canales, que ha sido protagonista de los dos últimos triunfos ligueros ante el Girona y, especialmente, ante el Atlético de Madrid. El cántabro, especialista en los penaltis en el conjunto verdiblanco, ya suma 8 goles y 2 asistencias en 31 partidos esta temporada, y ha disputado completos los 11 últimos.

De hecho, el centrocampista ya ha igualado su mejor temporada goleadora en LaLiga con seis tantos como ya hizo en la 2009/2010 con el Racing de Santander, cuando su buena temporada le valió para dar el salto y fichar por el Real Madrid.

El ex de la Real Sociedad ya ha marcado esta temporada al Real Madrid, al Barcelona y al Atlético de Madrid y se ha convertido en un jugador prácticamente insustituible en el esquema de Quique Setién. Ante el Atlético, fue uno de los pocos pesos pesados que no rotó, jugó los 90 minutos, fue el que más veces disparó contra la portería de Oblak, completó 71 pases con más de un 90% de acierto y lideró los robos de su equipo con 9.

Su entrenador, Quique Setién, se deshace en elogios hacia su nivel y cree que está haciendo méritos para que Luis Enrique lo pueda tener en cuenta para próximas convocatorias de la Selección Española: "Supongo que Luis Enrique lo está viendo, no me voy a meter en su trabajo. Lleva once partidos seguidos jugando y parece que está a principios de temporada. Ya lo he dicho pero es un jugador que se cuida mucho".

Por su parte, el propio Canales restaba importancia a su papel y repartí méritos entre todo el equipo tras la victoria frente al Atleti: “Salvador somos todos, este equipo va a crecer, lo importante es el equipo y eso te lleva a tener estos resultados. Mientras pensemos así lograremos cosas importantes”.