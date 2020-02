Canales, crítico con el VAR: "Este año nos ha perjudicado bastante"

El jugador del Betis pasó por los micrófonos de Movistar y se mostró indignado con el vídeoarbitraje

El arbitraje, y sobre todo el VAR, han sido los grandes protagonistas, futbolistas aparte, del vs . Ha habido numerosas jugadas para la polémica: una roja no mostrada a Sergi Roberto, un posible penalti no pitado sobre Leo Messi...

Después del choque, uno de los goleadores del encuentro, Sergio Canales, pasó por los micrófonos de Movistar y se mostró crítico, pero no sorprendido, con el VAR, con el que el Betis ha mostrado su indignación en varias ocasiones.

"Hoy no ha habido nada más allá. Siendo sinceros, viene todo de atrás, de partidos anteriores, que es la realidad", comenzaba el cántabro, que a continuación hablaba del uso del vídeoarbitraje esta temporada en los encuentros de los verdiblancos.

"Nunca suelo hablar de los árbitros, porque creo que todos podemos cometer errores pero teniendo la herramienta del VAR creo que este año nos ha perjudicado bastante", analizaba el centrocampista.