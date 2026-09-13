Hoy, CANAL+ y LaLigaanunciaronla firmade un acuerdoestratégicopioneropara combatirla piratería,que abarcacerca de 50paísesenEuropa,el Áfricasubsaharianay Haití.

El acuerdorepresentauna de lascolaboracionesmásambiciosasde la historiaentreuna emisoraglobaly unagrancompeticióndeportiva,para hacer frentea una de lasmayoresamenazasa las quese enfrentala industriadel deportehoy en día.





París – Madrid, 11 de septiembre de 2026: CANAL+ y LaLiga, a través de esta iniciativa sin precedentes entre una emisora y una organización deportiva, unirán sus conocimientos, sus tecnologías y sus capacidades de ejecución de medidas en la lucha contra la piratería. Al figurar ya entre las entidades más comprometidas y proactivas en este ámbito, los socios elevan sus esfuerzos a un nuevo nivel para proteger el ecosistema deportivo y su modelo de financiación, sin dejar de ofrecer experiencias futbolísticas excepcionales a los aficionados.

Esta colaboración permitirá a ambas instituciones intercambiar información, coordinar estrategias de ejecución de medidas y acelerar la acción contra las redes de distribución ilegal que operan en múltiples regiones.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, declaró: «La piratería representa uno de los mayores desafíos para el futuro del deporte, y es un problema que ninguna institución puede afrontar por sí sola; por eso las alianzas como esta resultan de suma importancia. Al unir nuestros esfuerzos con CANAL+, combinamos tecnología, información y experiencia operativa para proteger el valor de nuestras competiciones, defender las inversiones que realizan las emisoras y los clubes y, en definitiva, proteger el futuro del fútbol».

Maxime Saada, consejero delegado de CANAL+, señaló: «El alcance sin precedentes de esta alianza refleja la importancia estratégica que CANAL+ concede a la lucha contra la piratería de contenidos, y me complace especialmente que nuestro grupo comparta una convicción común con LaLiga, una de las ligas deportivas más comprometidas con la lucha contra la piratería, que consiste en que la piratería socava todo el ecosistema deportivo. Al combinar nuestra experiencia en la lucha contra la piratería, reforzamos considerablemente nuestra capacidad de actuar».

Y añadió: «Todos los actores de la industria del deporte, sin excepción, y, en un sentido más amplio, todos los grupos de interés de las industrias audiovisual y creativa, deben desempeñar un papel en la lucha contra la lacra de la piratería. CANAL+ asume plenamente su responsabilidad, y esta alianza constituye un llamamiento a todos los actores del sector para que hagan lo mismo».





Proteger el valor del contenido deportivo para garantizar el futuro del deporte

Cada emisión ilegal de un partido de fútbol priva a todo el ecosistema deportivo, tanto a nivel amateur como profesional, de recursos vitales necesarios para su desarrollo, desde la financiación de las academias juveniles y el apoyo a clubes de todos los tamaños, hasta la inversión en la producción audiovisual que lleva a la pantalla las mayores competiciones deportivas del mundo.

La piratería ha dejado de ser una mera cuestión relativa a los derechos de emisión y publicación; se ha convertido en una de las mayores amenazas para la sostenibilidad del deporte, ya que socava la inversión, la innovación y el valor a largo plazo de los derechos audiovisuales.

Con el deporte en el núcleo de sus respectivas estrategias de crecimiento, CANAL+ y LaLiga están decididas a intensificar sus esfuerzos para combatir la piratería y reforzar la protección del contenido deportivo que disfrutan por igual los suscriptores de CANAL+ y los aficionados de LaLiga.





Un acuerdo histórico que refuerza la relación de larga duración entre CANAL+ y LaLiga

CANAL+, presente actualmente en cerca de 70 países, y LaLiga han construido una relación de larga duración a través de la distribución de contenido del fútbol español. Esta alianza comenzó en Francia y luego se amplió gradualmente por toda Europa, África y Haití, creciendo en paralelo con la expansión internacional del canal y la popularidad mundial de las competiciones de LaLiga.

Esta nueva alianza estratégica representa una evolución natural de dicha relación, ya que amplía el alcance de la colaboración más allá de la distribución de contenido, para incluir el trabajo conjunto en la protección del valor a largo plazo de los derechos deportivos y en el apoyo a un futuro sostenible para esta industria.





Proteger a los aficionados y a los consumidores: un compromiso compartido entre CANAL+ y LaLiga

Para CANAL+ y LaLiga, proteger el contenido deportivo significa también proteger a los aficionados y a los consumidores. Los servicios ilegales exponen a los usuarios a riesgos muy reales, entre ellos el robo de datos personales, el software malicioso, el fraude y el acceso a contenido no regulado. Al reforzar sus esfuerzos conjuntos para combatir la piratería, los socios pretenden ofrecer a los aficionados un acceso seguro, fiable y de alta calidad a una de las competiciones de fútbol más seguidas del mundo.

La alianza también refleja un compromiso compartido de fomentar un ecosistema digital más saludable, en el que se recompensen la innovación, la inversión y la creatividad, y en el que los aficionados puedan disfrutar con confianza de un contenido deportivo de calidad.





Sobre LaLiga

LaLiga es el mayor ecosistema del fútbol en el mundo. Es una organización deportiva privada compuesta por 20 sociedades anónimas deportivas/clubes de LaLiga EA Sports y 22 clubes de LaLiga Hypermotion, y es la entidad responsable de organizar las competiciones nacionales de fútbol profesional. LaLiga cuenta con más de 268 millones de seguidores en todo el mundo a través de 16 plataformas de redes sociales, en 20 idiomas diferentes. Tiene su sede central en Madrid (España) y dispone de la red internacional más amplia de cualquier institución deportiva, con presencia en 35 países a través de 8 oficinas. LaLiga desarrolla su labor social a través de su fundación y fue la primera liga de fútbol profesional del mundo en crear una competición para futbolistas con discapacidad intelectual, denominada: LaLiga Genuine Movistar.





Acerca de CANAL+

CANAL+ es una compañía global de medios y entretenimiento que goza de una posición de liderazgo en Europa y África. Más de 40 millones de suscriptores disfrutan de la plataforma de entretenimiento CANAL+, que reúne las mejores películas locales e internacionales, el deporte en directo, las series de televisión y mucho más. CANAL+ opera en más de 70 países y cuenta con cerca de 15.000 empleados.

CANAL+ opera a lo largo de toda la cadena de valor audiovisual, incluidas la producción, la emisión, la distribución y la agregación. Además de sus operaciones de televisión de pago y sus servicios de emisión por internet en Europa, África y Asia, el grupo consolidado incluye:





MultiChoice Group, la plataforma de entretenimiento líder en África; STUDIOCANAL, el estudio de cine y televisión líder en Europa, que posee capacidades globales de producción y distribución; Dailymotion, una gran plataforma de vídeo internacional respaldada por una tecnología propia y avanzada de distribución de vídeo, publicidad y generación de ingresos; y CANAL+ Distribution, una empresa de producción y distribución especializada en la creación y distribución de diversos contenidos y canales; junto con servicios de telecomunicaciones a través de CANAL+ Telecom Africa en África y CANAL+ Telecom en los territorios y regiones francesas de ultramar.

CANAL+ posee además participaciones minoritarias en Viaplay, el proveedor líder de servicios de entretenimiento en los países escandinavos; Viu, uno de los proveedores más destacados de servicios de emisión por internet (OTT) en el sudeste asiático; y UGC, uno de los principales grupos cinematográficos franceses.