Canal Real Madrid: Hay una mano oculta que manipula la Liga para favorecer al Barcelona

El canal del Real Madrid se ha sumado a la polémica arbitral suscitada por la anulación de la expulsión de Gerard Martín, jugador del Barcelona, durante el partido entre el Barça y el Atlético de Madrid en La Liga.

Según el diario español AS, el canal del Real Madrid adopta una postura crítica hacia el arbitraje español, ya que consideró lo ocurrido como un claro ejemplo de doble rasero.

El canal del Real Madrid relacionó este caso con la expulsión de Federico Valverde ante el Atlético de Madrid, una tarjeta que no fue retirada y que privó al jugador de participar ante el Mallorca, partido en el que el Real Madrid perdió gran parte de sus opciones de competir por el título de La Liga.

El programa «Real Madrid Conecta», dedicado al análisis de la actualidad, puso de relieve la contradicción en las decisiones arbitrales y se preguntó: «¿Por qué no se corrigió la expulsión de Valverde mediante el VAR, mientras que sí se intervino en el caso de Gerard Martín? La expulsión de Valverde privó al Real Madrid de sus servicios en el partido contra el Mallorca».

El programa dirigió duras críticas a los criterios de la Comisión Técnica de Árbitros, señalando que la entrada de Valentín Gómez en la jornada 25 no fue sancionada con tarjeta roja y que, aunque la Comisión reconoció posteriormente el error, este reconocimiento no se tuvo en cuenta a la hora de evaluar la jugada de Gerard Martín.

El canal del Real Madrid insistió en la existencia de una mano oculta que respalda esta disparidad en los criterios, basándose en las estadísticas de intervenciones del VAR, que revelaron que el Barcelona se benefició de 13 decisiones modificadas a su favor frente a 7 en su contra, mientras que el Real Madrid obtuvo 3 decisiones a su favor frente a 11 en su contra.

El periodista Miguel Ángel Muñoz declaró en el canal del Real Madrid que, al relacionar estas estadísticas con el número de tarjetas rojas y el caso Negreira, se genera la impresión de que efectivamente existe una mano oculta.

Múñiz continuó su intervención subrayando su incapacidad para creer a los árbitros debido a este doble rasero que siempre se inclina a favor del Barcelona, y se preguntó por el papel de Millero López en la sala de vídeo.

Añadió que el canal del Real Madrid es el único medio que demuestra que lo que está ocurriendo carece de seriedad y legalidad, lo que le lleva a desconfiar del sistema arbitral.

Por su parte, el periodista Paul Tenorio afirmó que preferiría que no fuera un árbitro español quien dirigiera el partido del Real Madrid contra el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones.



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