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Luis Campos, el gurú portugués de los fichajes que ha sido artífice de la construcción del Paris Saint Germain, dos veces campeón de Europa, ha confiado a través de sus redes sociales que atraviesa un momento difícil: «Estoy pasando por momentos particulares. Uno está relacionado con un problema de salud personal, que, sin embargo, no me impide trabajar y dar lo mejor de mí en mis compromisos profesionales. Antes del partido contra el City, tras reflexionar y meditar después de los primeros tratamientos difíciles, conseguí encontrar el equilibrio necesario para volver a ponerme en pie y seguir dándolo todo. No fue fácil. Pude contar con la ayuda del equipo. Personas extraordinarias, tanto dentro como fuera del campo. Cuando nos enfrentamos al Barça, temí que mi miedo pudiera afectar al equipo. Pero no fue así, todos estuvieron increíbles. Quienes me conocen saben cuánto me esfuerzo por mantener la armonía. Con la ayuda del presidente Nasser y de su equipo, de Luis Enrique y de su cuerpo técnico, de Olivier Gagne y de todos los que trabajan a diario en este extraordinario grupo en Poissy. Y, por último, los jugadores, que me inundaron de mensajes, visitas personales, etc., transmitiéndome energía positiva y recordándome que, como dice el entrenador, nos agrupamos para defender, nos abrimos para atacar y nos reunimos ante la portería para celebrar el gol. ¡Qué equipo! Juntos, sentí la fuerza necesaria para superar el obstáculo que la vida ha puesto en mi camino. Y ya casi lo hemos conseguido. Lo que no te mata te hace más fuerte. El trabajo me nutre y me hace sentir vivo. Eso es lo que importa de cara al futuro. ¡Qué equipo! Juntos, sentí la fuerza necesaria para superar el obstáculo que la vida ha puesto en mi camino. Y ya casi lo hemos conseguido. Lo que no te mata te hace más fuerte».

«El trabajo me da energía y me hace sentir vivo. Eso es lo que importa de cara al futuro. Sabemos lo que queremos», prosigue Campos, según la traducción publicada por Sportmediaset. «Eso es lo que nos da confianza. Hemos cumplido con nuestro deber. Escuchar al presidente, al entrenador, a nuestros equipos… Seguimos adelante sin miedo, porque perder a Kvara y a Doué (dos de los pilares de este equipo) es sin duda un problema, pero seguimos adelante. Tranquilos, unidos y confiados, buscando soluciones en casa y/o fuera. No podemos fichar el 1 de diciembre. No estreséis a quienes están bien. Porque quienes no están bien no se estresan con vosotros. No tienen tiempo para ello. El tiempo del que disponen es tan valioso y noble que impregna cada uno de sus pensamientos. Se pueden proponer 10 nombres al día (hubo un día en que, dada la importancia del PSG en el panorama futbolístico mundial actual, ganada sobre el terreno de juego y de la que estamos orgullosos), se mencionaron 18 nombres distintos para el mismo puesto en diversos medios de diferentes países. Perfecto, todos intentan ser creativos y hacer su parte. Y algunos lo consiguen… Otros, casi siempre los mismos, están muy lejos de acertar. Ya los conocemos y no se lo reprochamos. Siempre que reine el respeto mutuo. Y que se respete también la libertad de opinión individual. No me molesta en absoluto que se equivoquen a menudo. Quienes deben tomar las decisiones acertadas son, fundamentalmente, Luís Enrique, Dembélé, Hakimi, Nuno, Akliouche, Ferran, Mayulo y muchos otros auténticos campeones y especialistas que siguen tranquilamente su camino gracias a la fuerza del trabajo. Pero en cuanto a quienes inventan, mienten e intentan aprovechar la situación para destruir lo que se ha construido hasta ahora, y que están al servicio de otros intereses paralelos y a veces particulares que, por lo general, no son los del PSG… que sigan haciéndolo, porque a nosotros no nos molesta en absoluto. Incluso nos ayudan en este nuevo mundo en el que lo que es verdad ahora ya no lo era hace tres minutos. Para mí, reinar en la confusión es el principio del caos, y muchas personas han acabado mal de esta manera. Para mí, la enfermedad exige el mismo camino que la salud. Respetar las reglas, defender y combatir aquello que nos mata o nos da la vida. Sabiendo siempre que, incluso siguiendo ese camino, podemos morir. Por nuestra culpa y/o por la de otros. Al fin y al cabo, es sencillo. Pero solo se comprende después. Porque al final todo sale a la luz. ¿Y vosotros tenéis miedo? Yo no».